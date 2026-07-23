Μαίρη Λίντα: Η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών για την εξόδιο ακολουθία

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Η ταφή της μεγάλης ερμηνεύτριας θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών

Η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών και η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γηροκομείο Αθηνών, γνωστοποιεί στο κοινό πως η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 10:00 στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, εντός του Γηροκομείου Αθηνών.

Η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών:

«Σε συνέχεια της αναγγελίας της απώλειας της αξέχαστης ερμηνεύτριας Μαίρης Λίντα, ανακοινώνεται ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 10:00, στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, εντός του Γηροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών. Επιθυμία της οικογένειας της εκλιπούσης, αντί στεφάνου, να κατατεθούν δωρεές υπέρ του Γηροκομείου Αθηνών.

Το Δ.Σ. της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών».