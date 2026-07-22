Γιώργος Κατσαρός για Μαίρη Λίντα: «Ήταν η λαϊκή φωνή του αηδονιού – Έτσι το βλέπω και έτσι το ακούω»

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«Δεν θα ξεχάσω την καλοσύνη αυτής της γυναίκας»

Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτησε ο Γιώργος Κατσαρός την Μαίρη Λίντα, η οποία πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών.

Μιλώντας στο ERTNews, ο σπουδαίος συνθέτης και μουσικός αναφέρθηκε στη μοναδική φωνή της, στη συνεργασία τους και στην καλοσύνη που τη χαρακτήριζε.

«Δυστυχώς έχουμε ακόμα μια απώλεια σε αυτές τις μέρες. Είναι απώλεια για τη φωνή της Μαίρης. Μπορώ να πω ότι η φωνή της Μαίρης αντιπροσωπεύεται πάρα πολύ ωραία από τη φωνή της σαν πουλί», δήλωσε αρχικά, εμφανώς συγκινημένος.

Αναφερόμενος στην είδηση του θανάτου της, πρόσθεσε: «Ήτανε ξαφνικό, έτσι όπως το πήρα. Το πρωί το άκουσα».

Ο Γιώργος Κατσαρός θυμήθηκε επίσης τη συνεργασία του με τη Μαίρη Λίντα: «Είχα συνεργαστεί μαζί της και στα κέντρα, αλλά και στην τηλεόραση, σε διάφορες εκπομπές που ήταν. Ήταν η φωνή του αηδονιού. Ήταν η λαϊκή φωνή του αηδονιού. Έτσι το βλέπω και έτσι το ακούω».

«Δεν θα ξεχάσω την καλοσύνη αυτής της γυναίκας και το πώς την αντιμετώπισαν οι μουσικοί, γιατί ήτανε μία γεμάτη αγάπη ιστορία. Μία ιστορία που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Και μια ιστορία που πέρασε από όλους εμάς τους επαγγελματίες. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ», δήλωσε κλείνοντας.