Πέθανε η Μαίρη Λίντα σε ηλικία 91 ετών

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Η σπουδαία τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο Γηροκομείο Αθηνών

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαίρη Λίντα.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο Γηροκομείο Αθηνών, άφησε την τελευταία της πνοή, με την είδηση του θανάτου της να γίνεται γνωστή μέσα από ανάρτηση του Σπύρου Σίγουρου στο Instagram.

Η ανάρτηση:

«Ένα καλοκαίρι με απώλειες αγαπημένων μας ανθρώπων. Η Μαίρη Λίντα έφυγε σήμερα τα ξημερώματα.. σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.... η μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού που ενέπνευσε πολλές νεότερες τραγουδίστριες δεν είναι πια εδώ...έζησε τα τελευταία της χρόνια στο γηροκομείο Αθηνών. Παντα αξιοπρεπής κ χαμογελαστή...θα τη θυμόμαστε δίπλα στον Μανώλη Χιώτη ... περασμένες μου αγάπες πολλες φορές ηλιοβασίλεματα...».

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Ο θάνατος της Μαίρης Λίντα επήλθε τα ξημερώματα (5:00) στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενούς του.

Το Γηροκομείο γνωστοποίησε το θλιβερό γεγονός επισημαίνοντας ότι «Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε».

Επίσης το ΔΣ της της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών στη σχετική ανακοίνωση του, εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη του για την απώλεια της μεγάλης αυτής ερμηνεύτριας και εύχεται «καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του Ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού».

Με μια πορεία που διήρκεσε αρκετές δεκαετίες, η μεγάλη τραγουδίστρια άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο λαϊκό τραγούδι, ενώ με τον σπουδαίο Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα σπουδαιότερα ντουέτα του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.

Το πραγματικό όνομά της ήταν Μαρία Δημητροπούλου.

Στη δισκογραφία εμφανίστηκε για πρώτη φορά με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι», του Κώστα Καπλάνη.

Το 1961 τιμήθηκε με το Α’ βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή» στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.

Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου Λίντον Τζόνσον. Ανάμεσα στους θαυμαστές του διάσημου ζευγαριού συγκαταλέγονταν ο ηθοποιός Άντονι Πέρκινς και η κορυφαία σοπράνο Μαρία Κάλλας.

Η Μαίρη Λίντα έχει επηρεάσει με την ερμηνεία της πολλές νεότερες σημαντικές τραγουδίστριες, όπως η Γλυκερία, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Γαλάνη , με τις οποίες είχε συνεργαστεί στο παρελθόν.

Στη μακρόχρονη δισκογραφική της πορεία συνεργάστηκε, εκτός από τον Μανώλη Χιώτη, με κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ξεχώρισαν τα τραγούδια «Απαγωγή», «Πικρό ποτήρι», «Μυρτιά», «Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Το τελευταίο ποτηράκι», «Ηλιοβασιλέματα», «Περασμένες μου αγάπες», «Αθήνα κόρη τ’ ουρανού», «Ροδόσταμο», «Ροδιά», «Ένας αλήτης πέθανε», «Κόκκινα χείλια», «Θα σε περιμένω», «Θέλω απόψε να γλεντήσω».

Ποια ήταν η Μαίρη Λίντα

Τα πρώτα χρόνια

Γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1935 και το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου. Μεγάλωσε από δυόμιση ετών στον Κολωνό της Αθήνας, όπου μετακόμισαν όταν ο πατέρας της αρρώστησε σοβαρά κι έπρεπε να νοσηλευτεί. Σε ηλικία επτά ετών άκουσε στο ραδιόφωνο ότι στο κινηματοθέατρο Αλκαζάρ ο Ορέστης Λάσκος κάθε Σάββατο αναζητούσε νέα ταλέντα. Έπεισε τους γονείς της κι όταν τελικά πήγε, τραγούδησε μπροστά σε εκατοντάδες θεατές και εντυπωσίασε τον οικοδεσπότη αποδεικνύοντας το έμφυτο μουσικό ταλέντο της και χωρίς να έχει σπουδάσει ποτέ μουσική. Ο ίδιος ο Ορέστης Λάσκος επί τόπου στο πάλκο του Αλκαζάρ την «βάφτισε»… Μαίρη Λίντα. Από την επόμενη μέρα έπιασε δουλειά και έβγαζε μεροκάματο, ενώ αργότερα ξεκίνησε να τραγουδά σε βαριετέ και κέντρα της εποχής όπως το Μισούρι, το Κυψελάκι, και τα Πεύκα.

Σε ηλικία έντεκα ετών βρέθηκε στο «Πίγκαλς», ίσως το πρώτο κέντρο πολυτελείας της Αθήνας, για να κάνει πρόβα με την ορχήστρα και τον μαέστρο. Τότε γνώρισε για πρώτη φορά τον μαέστρο Μανώλη Χιώτη και από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια σπουδαία κοινή πορεία.

Η μουσική

Η Μαίρη Λίντα ήταν εργατική και αφοσιωμένη στη μουσική, ερμηνεύοντας πάνω από 1200 τραγούδια και καταγράφοντας συνεργασίες με σπουδαίους λαϊκούς δημιουργούς όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Μητσάκης αλλά και με μεγάλους συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Το πρώτο «δικό της» τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο Χειμώνας» σε στίχους και μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953, σύμφωνα με τη Φίνος Φιλμ.

Μετά τη γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη ξεκίνησε να ερμηνεύει λαϊκό ρεπερτόριο. Μαζί ερμήνευσαν αμέτρητες επιτυχίες σε θεατρικές σκηνές και νυχτερινά κέντρα ενώ φυσικά εξέδωσαν δεκάδες δίσκους μαζί. Ταξίδεψε και τραγούδησε σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε μέρη του εξωτερικού με έντονο Ελληνικό στοιχείο όπως η Αίγυπτος και η Κωνσταντίνούπολη. Από το 1964 ως το 1967 δούλεψε στις ΗΠΑ με τον Μανώλη Χιώτη σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία με εμφανίσεις σε Νέα Υόρκη και Σικάγο, ενώ λέγεται πως τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου Λίντον Τζόνσον.

Ανάμεσα στις πλέον αξέχαστες επιτυχίες που σφράγισε με τη φωνή της είναι τραγούδια όπως: «Περασμένες μου Αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Δε Θέλω πια να Ξαναρθείς», «Εσύ είσαι η Αιτία που Υποφέρω», «Τέτοια Χαρά δε θα τη Δεις», «Λαός και Κολωνάκι», «Το Τελευταίο Ποτηράκι», «Μυρτιά», «Ροδόσταμο», «Αν Θυμηθείς το Όνειρό μου» και «Μαργαρίτα Μαργαρώ».

Ο κινηματογράφος

Πέρα από τις εμφανίσεις της σε θέατρα, βαριετέ και νυχτερινά κέντρα, η Μαίρη Λίντα έντυσε με τα τραγούδια της δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου έχοντας σχεδόν πάντα τον Μανώλη Χιώτη στο πλευρό της. Χαρακτηριστική η παρουσία τους στις ταινίες «Φτωχαδάκια και Λεφτάδες» (1961), «Μην Είδατε τον Παναή» (1962), «Πολυτεχνίτης κι’ Ερημοσπίτης», (1963), «Τύφλα νάχη ο Μάρλον Μπράντο» (1963) και «Σχολή για σωφερίνες» (1964).

Το δίδυμο Μαίρης Λίντα και Μανώλη Χιώτη εμφανίστηκε σε τέσσερις ταινίες της Φίνος Φιλμ και συγκεκριμένα στις: «Ο Ατσίδας» (1962), «Ο Δήμος Από Τα Τρίκαλα» (1962), «Ο Φίλος Μου, Ο Λευτεράκης» (1963) και «Η Βίλλα Των Οργίων» (1964).

Προσωπική ζωή

Η Μαίρη Λίντα έκανε τρεις γάμους και πήρε τρία διαζύγια. Ο μεγάλος της έρωτας ήταν ο πρώτος της σύζυγος, ο Μανώλης Χιώτης, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1958, αλλά χώρισε το 1967. Με τον δεύτερο σύζυγό της, Αλέξανδρο Θεοχάρη, απέκτησε την κόρη της Εύα.

Για τον Μανώλη Χιώτη είχε δηλώσει: «Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με τον Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα, πονάω».

Διακρίσεις

Το 1961 τιμήθηκε με το Α’ Βραβείο στο 3ο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (που έλαβε χώρα στην Αθήνα πριν η διοργάνωση μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη) για την ερμηνεία της στο τραγούδι «Απαγωγή» του Μίκη Θεοδωράκη.

Τιμήθηκε επίσης με το Β΄ Βραβείο στο Φεστιβάλ Αθηναϊκού Τραγουδιού (1962) με το «Αθήνα κόρη τ’ ουρανού» σε στίχους Τάκη Σωτήρχου και μουσική Ανδρέα Χατζηαποστόλου.