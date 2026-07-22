Μαίρη Λίντα: «Μου λείπει το χειροκρότημα» – Η τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη από το Γηροκομείο Αθηνών

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«Ο Χιώτης ήταν το έτερόν μου ήμισυ»

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε σήμερα τα ξημερώματα από τη ζωή η Μαίρη Λίντα, με την είδηση του θανάτου της να σκορπά θλίψη στο πανελλήνιο.

Τέσσερα χρόνια πριν, η κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» και ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας είχαν επισκεφθεί τη Μαίρη Λίντα στο Γηροκομείο Αθηνών, εκεί όπου η σπουδαία ερμηνεύτρια ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για την καθημερινότητα της, τις αναμνήσεις που κουβαλούσε από τη σπουδαία καριέρα της, αλλά και όσα εξακολουθούσαν να της λείπουν.

«Είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ ήσυχα εδώ στο Γηροκομείο, πολύ ήρεμα. Περνάμε ωραία. Αγαπάει ο ένας τον άλλον. Όλοι ρωτάνε για τα παλιά, αλλά εγώ… Μη τον είδατε! Είμαι ικανοποιημένη με τον εαυτό μου που μπορώ ακόμα και τραγουδάω και χορεύω. Πάντα αναπολώ τα παλιά.

Είχα δουλέψει με όλους τους παλιούς και με αγαπούσαν και πολύ. Δηλαδή, ο Τσιτσάνης, οικογένειά του με θεωρούσε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά περάσαμε με την Καίτη Γκρέυ. Εγώ πάντα περνάω ωραία γιατί δεν έχω κάτι κακό μέσα για τους άλλους. Μου λείπει το χειροκρότημα και η αγάπη, όλα τα θέλω», είχε πει τότε η Μαίρη Λίντα.