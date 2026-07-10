Μαρία Αντωνά: Το μόνο που θέλω είναι να κρατήσω την ψυχή μου καθαρή

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«Μόνο εγώ ξέρω πόσο μου κόστισε για να παραμείνει έτσι»

Μια μεγάλη εξομολόγησή της έκανε με ανάρτηση η Μαρία Αντωνά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε κάποιες σκέψεις για τις δυσκολίες, τις απώλειες και τις μάχες που ο καθένας καλείται να δώσει μακριά από τα βλέμματα των άλλων, αποκαλύπτοντας παράλληλα ποια είναι η πληγή που εξακολουθεί να πονά περισσότερο.

Η Μαρία Αντωνά αναφέρθηκε στη μητέρα της, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024, μια απώλεια που σημάδεψε βαθιά τη ζωή της. Μάλιστα, ανάμεσα στις αναρτήσεις της δημοσίευσε και φωτογραφία της, εξομολογούμενη πως όλα όσα συμβαίνουν έκτοτε έχουν αποκτήσει για εκείνη μια διαφορετική διάσταση.

«Μεγαλώνοντας κατάλαβα πως υπάρχουν πράγματα που μπορείς να αλλάξεις και πράγματα που πρέπει να μάθεις να κουβαλάς. Αυτό που με πονάει πραγματικά δεν είναι μια γνώμη, ένα σχόλιο ή μια δυσκολία. Είναι μόνο όσα δεν μπορώ να αλλάξω. Το ότι δεν μπορώ να φέρω πίσω τον άνθρωπο που μου λείπει περισσότερο. Τη μαμά μου. Από τότε, όλα τα υπόλοιπα απέκτησαν τη σωστή τους διάσταση. Τίποτα δεν μπορεί να με τρομάξει όσο η απώλεια. Τίποτα δεν μπορεί να με λυγίσει όσο η απουσία ενός ανθρώπου που αγαπάς», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Έχω κάνει μια συμφωνία με τον εαυτό μου… Να μην ξοδεύω την ψυχή μου σε πράγματα που δεν έχουν ουσία. Να μη δίνω δύναμη σε ανθρώπους που δεν αξίζουν την ηρεμία μου. Να μην αφήνω την κακία των άλλων να αλλοιώνει αυτό που είμαι εγώ. Το μόνο που θέλω είναι να κρατήσω την ψυχή μου καθαρή. Γιατί μόνο εγώ ξέρω πόσο μου κόστισε για να παραμείνει έτσι.

Και κάτι ακόμη που έμαθα… Ποτέ δεν ξέρεις τι κουβαλάει ένας άνθρωπος μέσα του. Η δύναμη που δείχνει προς τα έξω δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν έχει ραγίσει χίλιες φορές. Ο καθένας παλεύει τις δικές του μάχες, θρηνεί τις δικές του απώλειες και βρίσκει τον δικό του τρόπο να συνεχίζει. Άλλος μιλάει, άλλος σωπαίνει, άλλος χαμογελά. Μα το χαμόγελο δεν είναι πάντα απόδειξη ότι η ψυχή δεν πονάει», καταλήγει η Μαρία Αντωνά στην γραπτή της εξομολόγηση στο Instagram.