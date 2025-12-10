Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Παίξτε ολόκληρη τη φωτογραφία να φανεί και το σορτσάκι»

0

Τι είπαν οι συνεργάτες του παρουσιαστή

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά πόζαραν προ ημερών μαζί με τον Νίκο Οικονομόπουλο και η φωτογραφία συζητήθηκε αρκετά στις εκπομπές, για το σορτσάκι που φορούσε η Μαρία.

Σήμερα, λοιπόν, στο φινάλε της κουβέντας που είχαν στο Πρωινό για τον Νίκο Οικονομόπουλο, οι συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα «έπαιξαν» στον αέρα τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

«Αμάν, θα σκάσετε αν δεν το παίξετε!», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας στους συνεργάτες του.

«Παίξτε την ολόκληρη τουλάχιστον, να φανεί και το σορτσάκι που έχει γίνει θέμα στις εκπομπές», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

«Ωραίοι είστε, μπράβο», του είπε η Φωτεινή Πετρογιάννη.