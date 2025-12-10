Παπανώτας για Λιάγκα: «Με έβγαλε από τα ρούχα μου, λίγο να μαζευτούμε»

«Είπε ότι έλεγα εγώ για την Αθηνά Οικονομάκου ότι δεν είναι καλή μάνα…»

Για τον Γιώργο Λιάγκα και όλα όσα είπε για τον ίδιο την Τρίτη, απάντησε σήμερα ο Δημήτρης Παπανώτας στον αέρα της εκπομπής «Happy Day».

«Ο φίλος μου, ο Γιώργος Λιάγκας, ειλικρινά, χθες με έβγαλε από τα ρούχα μου. Είπε ότι έλεγα εγώ για την Αθηνά Οικονομάκου ότι δεν είναι καλή μάνα…», είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

Ο Δημήτρης Παπανώτας είπε στη συνέχεια: «Βγαίνει η μια και μας λέει μισογύνηδες, επειδή δεν μας άρεσε το σκηνικό της, βγαίνει ο Γιώργος και μας λέει ότι την είπαμε κακή μάνα… Λίγο να μαζευτούμε, συνάδελφοι, λίγο να μαζευτούμε».