Παπανώτας για Λιάγκα: «Με έβγαλε από τα ρούχα μου, λίγο να μαζευτούμε»

0

«Είπε ότι έλεγα εγώ για την Αθηνά Οικονομάκου ότι δεν είναι καλή μάνα…»

Για τον Γιώργο Λιάγκα και όλα όσα είπε για τον ίδιο την Τρίτη, απάντησε σήμερα ο Δημήτρης Παπανώτας στον αέρα της εκπομπής «Happy Day».

«Ο φίλος μου, ο Γιώργος Λιάγκας, ειλικρινά, χθες με έβγαλε από τα ρούχα μου. Είπε ότι έλεγα εγώ για την Αθηνά Οικονομάκου ότι δεν είναι καλή μάνα…», είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

Ο Δημήτρης Παπανώτας είπε στη συνέχεια: «Βγαίνει η μια και μας λέει μισογύνηδες, επειδή δεν μας άρεσε το σκηνικό της, βγαίνει ο Γιώργος και μας λέει ότι την είπαμε κακή μάνα… Λίγο να μαζευτούμε, συνάδελφοι, λίγο να μαζευτούμε».