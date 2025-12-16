Μαρία Λουίζα Βούρου: Όταν ένα ζευγάρι έχει ένα θέμα και οι δύο πλευρές φταίνε

0

«Πρέπει να σταματήσουμε να εθελοτυφλούμε ότι φταίει πάντ ο άλλος»

Για την κρίση που πέρασε με τον σύντροφό της, ενώ παραδέχτηκε τα λάθη της και τη διάθεση που είχαν και οι δύο για να προσπαθήσουμε για τη σχέση τους μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Λουίζα Βούρου στο κανάλι της Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube «Nansou TV».

«Τα λάθη μου είμαι η πρώτη που τα βλέπω. Πρώτα θα ψάξω εγώ. Όταν ένα ζευγάρι έχει ένα θέμα και οι δύο πλευρές φταίνε. Πρέπει να σταματήσουμε να εθελοτυφλούμε ότι φταίει πάντ ο άλλος. Θεωρώ ότι άμα βρεις που είναι τα προβλήματα τα δικά σου που είναι του αλλουνού και σε ενδιαφέρει η σχέση. Άμα σε ενδιαφέρει και έχουν διάθεση και οι δύο θεωρώ ότι όλα γίνονται», είπε αρχικά η Μαρία Λουίζα Βούρου και πρόσθεσε:

«Αν δεν είχαμε το παιδί, δεν ξέρω αν θα είχαμε φτάσει τα τόσα χρόνια. 8 χρόνια. Ο Ιάσονας είναι 7. Γίνανε όλα. Μπορεί στα δύο ή τρία χρόνια να χώριζα. Τα έχουμε λύσει εμείς τα θέματα μας τα τελευταία δύο χρόνια. Πάντα βρίσκουμε χρόνο. Κάνουμε τις εκδρομούλες μας. Εμείς έχουμε ένα παιδί. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί και ο μπαμπάς του βοηθάει πάρα πολύ, μας βοηθάει και η πεθερά μου που μένει κοντά μας».