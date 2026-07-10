Ανθή Βούλγαρη για το φημολογούμενο διαζύγιο Ρουβά-Ζυγούλη: «Η Κάτια δεν πήγαινε και ποτέ πάντα με τον Σάκη, αν υπάρχει και ένας καβγάς…»

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«Το περιβάλλον του ζευγαριού βάζει φρένο στις φήμες χωρισμού. Δεν είναι η πρώτη φορά»

Το πρωτοσέλιδο της σημερινής (10/7) Espresso έδωσε έμφαση στο φημολογούμενο διαζύγιο ανάμεσα στον Σάκη Ρουβά και την Κάτια Ζυγούλη. Η Ανθή Βούλγαρη με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο αφιέρωσαν λίγα δευτερόλεπτα, διαβάζοντας τον σχετικό τίτλο, για να κάνουν ένα σύντομο σχόλιο.

«Πάμε στην Espresso. Όλα καλά. Εδώ βγήκαν φήμες, μπορεί να μας πει και η Ολύνα τίποτα αν ξέρει. Βγήκαν φήμες ότι χωρίζουν, λέει, ο Σάκης με την κυρία Ζυγούλη. Το περιβάλλον των Ρουβά και Ζυγούλη βάζει φρένο στις φήμες χωρισμού. Δεν είναι η πρώτη φορά», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Εντάξει, παιδιά, ελάτε τώρα, ηρεμήστε. Να σου πω κάτι; Είναι πάρα πολλά χρόνια ζευγάρι. Τώρα, αν υπάρχει και κάτι, ένας καβγάς…», σχολίασε από την πλευρά της η Ανθή Βούλγαρη.

«Από το σούσουρο για την άφαντη από κοσμικά events Κάτια του Sakis, στις μαρτυρίες για οικογενειακή εξόρμηση στην Ελούντα και φιλικά τραπεζώματα στο σπίτι τους στη Νέα Μάκρη», συνέχισε ο δημοσιογράφος ολοκληρώνοντας την ανάγνωση του πρωτοσέλιδου.

«Καλά, η Ζυγούλη δεν πήγαινε και ποτέ πάντα με τον Ρουβά. Δεν είναι και ιδιαίτερα των κοσμικών», επισήμανε προχωρώντας στην επόμενη εφημερίδα η Ανθή Βούλγαρη.