Εξώδικο έστειλε η Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου» λέει ο δικηγόρος της

«Παρουσιάστηκε ως μια σχέση που έληξε με τελείως διαφορετικό τρόπο απ’ αυτόν που έληξε στην πραγματικότητα», εξήγησε ο Όθωνας Παπαδόπουλος

Την αιτιολόγηση της απόφασης για το εξώδικο που απέστειλε η Σοφία Μαριόλα σχετικά με τον χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου έκανε ο δικηγόρος της, Όθωνας Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day».

Ο ποινικολόγος έκανε λόγο για στρεβλή εικόνα που μεταφέρθηκε προς τα έξω, επισημαίνοντας: «Παρουσιάστηκε ως μια σχέση που έληξε με τελείως διαφορετικό τρόπο απ’ αυτόν που έληξε στην πραγματικότητα. Η προσωπικότητά της συνολικά στα Μέσα και στα social media παρουσιάστηκε με τρόπο που η ίδια θεωρεί ότι αδικήθηκε κατάφορα, υπήρξαν δημοσιεύματα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο που την έθιγαν ως προσωπικότητα. Ανέφεραν γεγονότα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα…».

Σε ό,τι αφορά την ουσία του χωρισμού, ξεκαθάρισε: «Ο χωρισμός ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου. Στα Μέσα είχε παρουσιαστεί με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ήταν δική του απόφαση, επομένως ήταν φυσιολογικό η κυρία Μαριόλα να σκέφτεται τα επόμενα βήματα στην προσωπική της ζωή…».

Παράλληλα, ο Όθωνας Παπαδόπουλος αποκάλυψε πως η Σοφία Μαριόλα επηρεάστηκε από τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, σημειώνοντας ότι χρειάστηκε να πάρει άδεια από την εργασία της. «Έφτασε σε σημείο να πάρει άδεια από τη δουλειά της ούτως ώστε να αποφεύγει την κυκλοφορία της στο κέντρο της Αθήνας και να μην εκτίθεται με τον τρόπο αυτό σε σχόλια τρίτων και σε προσπάθειες προσέγγισής της από δημοσιογράφους για την εξασφάλιση δηλώσεων», είπε.