«Λύγισε» η Βερόνικα Αργέντζη για την απώλεια του συζύγου της: «Ο άνθρωπος δεν φεύγει ποτέ από την καρδιά»

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«Όταν ξεπερνάς πράγματα στη ζωή σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την έχω και 'γω αυτή τη δύναμη αλλά και οι λεύκες λυγίζουν»

Για την δύσκολη διαχείριση στην απώλεια του συζύγου της και πατέρα της κόρης της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Βερόνικα Αργέντζη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno».

«Σκεφτόμουν ότι δεν θα το πω καθόλου σήμερα αλλά θα αναφέρω ότι όταν έφυγε ο σύντροφος μου από τη ζωή, το 2019, δεν ήταν πολύ εύκολα διαχειρίσιμη η κατάσταση. Ούτε για μένα ούτε για το παιδί μου. Απέκτησε και ανέκτησε, μέσα σε μια κατάσταση στην οποία ξαφνικά βρέθηκε η κόρη μου, περνώντας από πολλές δυσκολίες, μια δύναμη που την κάνει ξεχωριστή για μένα», είπε αρχικά η ηθοποιός και συνέχισε:

«Όταν ξεπερνάς πράγματα στη ζωή σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την έχω και 'γω αυτή τη δύναμη αλλά και οι λεύκες λυγίζουν. Την έχω όμως, δεν μπορώ να μην την έχω, δεν γίνεται να μην την έχω. Απαγορεύεται να μην την έχω. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή.

Την επιλογή την κάνεις, όπως και μου πες και συ πριν, αν μου επιτρέπεις το κατ’ ιδίαν, βάζεις την επιλογή σου, λες πως είναι πρώτα τα παιδιά μου και δεν ήταν ποτέ στόχος μου να αποκτήσω με Χ τρόπο μια θέση μέσα στο δικό μου επάγγελμα. Ήταν μια φυσική ροή, προτιμώ αυτό που ‘χεις κάνει εσύ, αυτό αντιστοιχεί και σε μένα σ’ ό,τι κάνω».

Στο τέλος συμπλήρωσε: «Ο άνθρωπος δεν φεύγει ποτέ από την καρδιά, όχι. Για μένα, ο έρωτας δεν είναι κάτι που ‘ναι σε πρώτο πλάνο σε διάρκεια μεγάλη. Αυτό όμως το ‘χω νιώσει εγώ βιωματικά στη ζωή μου».