Αθηνά Μαξίμου: Όνειρό μου είναι να μπορώ να ζω μισό χρόνο στα Κύθηρα και μισό χρόνο στην Αθήνα

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«Δεν είναι μοναξιά, είναι μοναχικότητα, κάνεις μία στροφή προς τα μέσα, να ακούσεις λίγο τον εαυτό σου»

Για την αγάπη της για τα Κύθηρα, τη ζωή με τον Αιμίλιο Χειλάκη, αλλά και τη στάση που κρατά απέναντι στα αρνητικά σχόλια στα social media μίλησε η Αθηνά Μαξίμου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον».

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως τα Κύθηρα αποτελούν για εκείνη και τον σύζυγό της έναν ξεχωριστό τόπο, στον οποίο οραματίζονται να περνούν όλο και περισσότερο χρόνο στο μέλλον.

«Το νησί αυτό έχει απ’ όλα. Δηλαδή, μπορείς να βρεις βράχια και πολλή βλάστηση. Και έχει ποικιλία. Συν το ότι, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε πάρα πολλούς φίλους πια εκεί. Και ξέρετε, τους τόπους τους καθορίζουν οι άνθρωποι τελικά», ανέφερε αρχικά.

Μάλιστα, θυμήθηκε την περίοδο που έζησαν για αρκετούς μήνες στο νησί μετά την πανδημία. «Το ’22, αμέσως μετά την καραντίνα, εγώ πήγα Οκτώβριο, ο Αιμίλιος ήρθε Δεκέμβριο και φύγαμε τον Ιούνιο. Για μας έτσι είναι. Όπως και όταν μείναμε εκεί, αυτό κάναμε πλάκα μεταξύ μας, ότι ήταν μια πρόβα συνταξιοδότησης», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξομολογήθηκε πως το όνειρό της είναι να μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στην Αθήνα και τα Κύθηρα. «Για μένα το όνειρό μου είναι να μπορώ να ζω μισό χρόνο εκεί και μισό χρόνο εδώ. Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και οι αντοχές δεν είναι τόσο μεγάλες πια, δεν μπορείς να δουλεύεις ακατάπαυστα, οπότε μπορούμε να κλέβουμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και να πηγαίνουμε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Αθηνά Μαξίμου μίλησε για τη μοναχικότητα και τη σημασία της εσωτερικής ηρεμίας.

«Στα Κύθηρα πηγαίνω και φροντίζω τα λουλούδια μου. Φυτεύω καινούργια, τα βγάζω. Αυτό εμένα προσωπικά μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί δεν είναι μοναξιά, είναι μοναχικότητα. Κάνεις μία στροφή προς τα μέσα, για να ακούσεις λίγο τον εαυτό σου, να διαχειριστείς τα πράγματα, να κάνεις την επεξεργασία όλων όσων έχεις ζήσει τον προηγούμενο καιρό. Η αγρανάπαυση είναι απαραίτητη», τόνισε.

Αναφερόμενη στα social media και τα κακόβουλα σχόλια, η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως θεωρεί απαραίτητο να φιλτράρουμε όσα λέμε στους άλλους.

«Ό,τι άσχημο, πρέπει πρώτα να το φιλτράρουμε πριν το πούμε. Αυτό πιστεύω. Γιατί είναι τόσο εύκολο να κάνεις το κακό σχόλιο. Να πεις έναν κακό λόγο για τον συνάνθρωπό σου, για τον φίλο σου, για τον άγνωστό σου. Γίνεται χαμός στα social media από τέτοια σχόλια», είπε.

Και κατέληξε: «Έχουν υπάρξει φορές που έχω απαντήσει και άλλες φορές που απλά μπλοκάρω, γιατί λέω απλά δεν ανήκει στο ψυχικό μου περιβάλλον».