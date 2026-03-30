Ζόζεφιν: Εγώ έφταιξα που χωρίσαμε με τον Νίνο, δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό μου, τον σκεφτόμουν και τον ήθελα

0

«Μη με βλέπεις έτσι ήρεμη. Έχω και εγώ τα δικά μου, είμαι και εγώ δύσκολη»

Για την επανασύνδεσή της με τον Νίνο μίλησε η Ζόζεφιν στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου ήταν καλεσμένη. Η pop τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στο νέο τους ντουέτο, που φέρει τον τίτλο «Τι Κάνεις;».

«Όταν ο Νίνο μου έβαλε το τραγούδι “Τι κάνεις;” ήμασταν στο σπίτι. Συγκινήθηκα όταν το άκουσα γιατί ήταν η ιστορία μας. Το άκουσα μέσα από την ψυχή του, ήταν ακριβώς αυτό που ζήσαμε. Και μου λέει “θα το πεις;”, λέω “ναι»” και έτσι έγινε το ντουέτο», είπε αρχικά η Ζόζεφιν.

«Μη με βλέπεις έτσι ήρεμη. Έχω και εγώ τα δικά μου, είμαι και εγώ δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι έφταιξα για τον χωρισμό μας. Ήταν κάποια πράγματα που δεν τα βρίσκαμε, έκανα ψυχανάλυση. Είμαι ένας άνθρωπος που δούλευα πάρα πολύ και ήμουνα λίγο απότομη. Είχα διάφορα δικά μου. Έκατσα και τα βρήκα λίγο με τον εαυτό μου. Εκείνος είναι νορμάλ. Είναι ένας ήσυχος άνθρωπος», παραδέχεται ανοιχτά η τραγουδίστρια.

«Όλο αυτό ήταν έντονο. Πέρασε ένα διάστημα και επειδή δεν προχώρησε κανένας, ούτε ραντεβού ούτε τίποτα, ξαναβγήκαμε. Τον σκεφτόμουν, τον ήθελα. Μείναμε χώρια οκτώ μήνες. Δεν έφυγε από το μυαλό μου ποτέ», εξομολογείται η Ζόζεφιν για τον σύντροφό της.

«Εγώ έκανα το πρώτο βήμα για να τα ξαναβρούμε. Χωρίσαμε τον Αύγουστο και έκανα την προσπάθεια το Πάσχα και από τότε είμαστε μαζί. Στην αρχή δεν μου μιλούσε, τον είχα στενοχωρήσει. Είμαι της άποψης ότι, άμα αγαπάς και θες κάτι πραγματικά και υπάρχει καθαρός ουρανός, κάνεις την προσπάθεια σου και φτιάχνουν τα πράγματα. Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά μετά τον χωρισμό μας, του είπα: “είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον”», περιέγραψε η Ζόζεφιν.

«Έχω γνωρίσει τα παιδιά του. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι ξεχωριστά παιδιά και αυτός εκπληκτικός μπαμπάς. Δεν ξέρω αν θα παντρευτούμε, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι», παραδέχθηκε κλείνοντας το θέμα στον Γιώργο Λιάγκα.