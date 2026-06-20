Νίνο για Σάκη Ρουβά: «Είναι πολύ φωτισμένος άνθρωπος»

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«Δεν είναι τίποτα τυχαίο, δεν μπορείς να μείνεις τόσα χρόνια αν είσαι τυχαίος»

Μια διαφορετική συνέντευξη παραχώρησε ο Νίνο, στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» που προβλήθηλε Παρασκευή βράδυ στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής τραγουδοποιός κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός πως δεν συναντήθηκε ποτέ καλλιτεχνικά με τον Ηλία Ψινάκη αλλά και την πολυετή καριέρα του Σάκη Ρουβά,.

Ειδικότερα, ο Φάνης Λαμπρόπουλος αιφνιδίασε τον καλεσμένο του επισημαίνοντας το εξής. «Έκανε και σε μένα και σε πάρα πολύ κόσμο εντύπωση που δεν σε ανέλαβε ποτέ ο Ηλίας Ψινάκης. Ερώτηση, μήπως φοβόταν ότι θα ξεπεράσεις τον Ρουβά;».

«Δεν θέλω να το ανοίξω αυτό το θέμα. Δεν θέλω, δεν θέλω. Μέχρι τέλους θα δούμε τι θα γίνει. Δεν το ανοίγω αυτό το θέμα. Δεν το ανοίγω» αποκρίθηκε, αρχικά, ο Νίνο.

«Λοιπόν, με όλο τον σεβασμό. Ο Σάκης είναι 30 χρόνια σούπερ σταρ, δηλαδή είναι από το 1992 και πιο πριν. Είναι πολύ φωτισμένος άνθρωπος ανεβαίνει στη σκηνή και το παίρνεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, δεν μπορείς να μείνεις τόσα χρόνια αν είσαι τυχαίος. Κάτι έχεις» συμπλήρωσε, επίσης, ο Νίνο στην βραδινή εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ.

«Εμένα, όμως, αυτό που με ιντριγκάρει πολύ είναι αυτό που σκέφτομαι όταν ακούω έναν καλλιτέχνη…».