Μαρία Ηλιάκη σε Αποστολία Ζώη: «Ήσουν πάντα πολύ ωραίο κορίτσι, κορμάρα και παραμένεις!»

0

«Δεν τα πήγαινα καλά με τη διατροφή και το γυμναστήριο. Τρώω, το λέω και δεν το πιστεύουν»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της single αλλά και του καινούργιου της άλμπουμ, του πρώτου μετά από 18 χρόνια, η Αποστολία Ζώη πήγε στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» της ΕΡΤ. Εκεί δέχθηκε κολακευτικά σχόλα από την Μαρία Ηλιάκη.

«Αυτό το πόδι σου το καταπληκτικό δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Ήσουν πάντα πολύ ωραίο κορίτσι, κορμάρα και παραμένεις!», της είπε η Μαρία Ηλιάκη, όταν την υποδέχθηκαν στο πλατό.

«Αυτό το πόδι πώς κρατιέται έτσι ωραίο; Δεν έκανες ποτέ εξτρά γυμναστική και έτρωγες πολύ και όχι φουλ υγιεινά», της επισήμανε η παρουσιάστρια.

«Έκανα πρωταθλητισμό από 4 έως 16 ετών. Πόσα χρόνια θα κρατήσει; Έχω βάλει καλές βάσεις, είναι και το DNA που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν τα πήγαινα καλά με τη διατροφή και το γυμναστήριο. Τρώω, το λέω και δεν το πιστεύουν», απάντησε η Αποστολία Ζώη.

«Έκανα περιστασιακά κάτι 3μηνα και 6μηνα γυμναστική αλλά από κάποιο σημείο και μετά ηλικιακά θέλει προσπάθεια επί δέκα. Το ότι πηγαίνω γυμναστήριο 3 φορές την εβδομάδα για μένα είναι το επί 10 μου», συμπλήρωσε η Αποστολία Ζώη.