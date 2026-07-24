«Κόλαση» ανάμεσα σε Ελένη Πέτα και Νάνσυ Παραδεισανού με εκατέρωθεν αιχμές

0

Με αφορμή την συνέντευξη του Τάσου Ιορδανίδη

Βγήκαν... μαχαίρια μέσω διαδικτύου ανάμεσα στην Ελένη Πέτα και τη Νάνσυ Παραδεισανού, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Τάσος Ιορδανίδης στη δημοσιογράφο.

View this post on Instagram A post shared by NansouTv (@nansoutv_)

Ένα επικριτικό σχόλιο της τραγουδίστριας κάτω από την ανάρτηση του βίντεο προκάλεσε την άμεση απάντηση της Νάνσυς Παραδεισανού, με τις δύο γυναίκες να ανταλλάσσουν αιχμηρές τοποθετήσεις.

«Ευγενέστατος ο άνθρωπος!! Θα είχα φύγει με τόση επιμονή!! τι σόι συνεντεύξεις είναι αυτές παιδιά; δημοσιογραφία λέγεται αυτό τίτλους; Ντροπή! Τόσο προσβλητικό για έναν τόσο χαρισματικό ηθοποιό!!» έγραψε στα σχόλια η Ελένη Πέτα.

«Κυρία Πέτα, μεγάλη μου τιμή να ασχολείστε μαζί μου. Εάν σας καλέσω κάποια στιγμή και δεν σας αρέσουν οι ερωτήσεις μου, είστε ελεύθερη ν’ αποχωρήσετε. Για να με επιλέγουν 23 χρόνια τόσοι άνθρωποι, κάτι θα ξέρουν που εσείς αγνοείτε. Φιλιά, καλό καλοκαίρι», απάντησε η Νάνσυ Παραδεισανού.

«Αγαπητή Νάνσυ ποτέ δεν ασχολήθηκα μαζί σας! Συμπτωματικά είδα το βίντεο με τον αξιόλογο συνομιλητή σας και σαν ελεύθερος πολίτης σχολίασα κάτι που με έκανε έξω φρενών. Εσείς λοιπόν που δημοσιογραφείτε τόοοσα χρόνια δεν καταλάβατε τόσο προσβλητική υπήρξατε απέναντι στον κύριο Ιορδανίδη; Αυτό λοιπόν είναι για μένα το τρομακτικό! Εσείς συνεχίστε το έργο σας, δεν σας εμποδίζει κανείς! και προς Θεού σε καμία περίπτωση η γνώμη μιας τυχάρπαστης τραγουδίστριας!! Καλό καλοκαίρι!» πρόσθεσε η Ελένη Πέτα.

«Άμα ξεκινάμε για ελευθερίες πολιτών κλπ, τελείωσαν τα επιχειρήματα. Δεν μπορούμε ν’ αρέσουμε σε όλους, το ξέρετε κι εσείς. Καλή καρδιά & ήρεμο καλοκαίρι! Θα επιθυμώ, σίγουρα δεν είμαι εγώ το πρόβλημά σας» κατέληξε η Νάνσυ Παραδεισανού.