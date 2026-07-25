Μαρία Ηλιάκη: «Με το που έτρωγα με έπιανε υπνηλία – Σκεφτόμουν ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό»

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«Αυτό μου συνέβαινε για πάνω από ένα χρόνο»

Τη Μαρία Ηλιάκη υποδέχθηκε σήμερα ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης στο πλατό της εκπομπής «Ζω καλά». Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε για τη διαταραχή στη γλυκόζη που εμφάνισε.

«Οι τιμές του σακχάρου ανεβοκατέβαιναν και αυτό μου το είπαν μετά οι ειδικοί. Εγώ απλά εντόπισα κάποια συμπτώματα», είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη.

Η Μαρία Ηλιάκη είπε στη συνέχεια: «Είχα πολύ έντονη την τάση για γλυκό, να τσιμπολογάω διάφορα… Κι επίσης, αυτό που μου χάλαγε την καθημερινότητα ήταν ότι με το που έτρωγα, με έπιανε υπνηλία, πολύ έντονη υπνηλία. Ήθελα να γύρω εδώ και πολλές φορές κοιμόμουν κιόλας.

Όταν πήγαινα για φαγητό σε σπίτι ήταν η καλύτερή μου γιατί μπορούσα να ξαπλώσω. Αυτό μου συνέβαινε για πάνω από ένα χρόνο. Οι φίλοι μου το έβρισκαν πολύ αστείο, μου έλεγαν "α, τώρα θα πας για ύπνο". Πήγαινα εγώ και κοιμόμουν. Σκεφτόμουν ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό».