Μαρία Ηλιάκη για την επιστροφή της στην πρωινή ζώνη: «Αισθάνομαι πιο σίγουρη, πιο ήρεμη και πιο ισορροπημένη»

Το νέο δίδυμο της πρωινής ζώνης της ΕΡΤ υποδέχθηκε στο «Καλοκαίρι Παρέα» της Παρασκευής η Κατερίνα Καραβάτου. Μαρία Ηλιάκη και Κρατερός Κατσούλης κάνουν πρεμιέρα «Νωρίς-Νωρίς» στις 15 Σεπτεμβρίου, μίλησαν για αυτό το καινούριο τηλεοπτικό βήμα, με την παρουσιάστρια να αναφέρεται και στην προσωπική-οικογενειακή της ζωή στο πλευρό του Στέλιου Μανουσάκη.

«Τελικά καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς ή όπως έχει πει πολύ πετυχημένα η Ρούλα Κορομηλά, είπα-ξείπα», απάντησε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη, όταν ρωτήθηκε για την μέχρι πρότινος άρνησή της να επιστρέψει στην τηλεόραση με πρωινή εκπομπή.

«Με πήραν τηλέφωνο από την ΕΡΤ και μου ζήτησαν ένα ραντεβού. Καθίσαμε λοιπόν στο τραπέζι και μου λένε «σας θέλουμε για το 7-9″. Στην αρχή νόμιζα ότι εννοούσαν για το απόγευμα, ζήτησα μια μέρα για να το σκεφτώ. Το συζήτησα με τον άντρα μου και μου λέει: πήγαινε, εγώ σε στηρίζω. Είμαι πολύ χαρούμενη που έγινε, είναι πάρα πολλά τα καλά», περιέγραψε στη συνέχεια.

«Εκτός από το ότι θα συνεργαστώ με τον Κρατερό, είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει αυτού του είδους η εκπομπή, σε μία ώρα που επίσης δεν έχω ξανακάνει. Επιστρέφω στο καθημερινό μετά από 7-8 χρόνια και, επειδή είμαι πολύ «τηλεορασάκιας» και έχω μεγαλώσει με την ΕΡΤ, όταν μπαίνω στο Ραδιομέγαρο, νιώθω σαν να τους ξέρω όλους, μία απίστευτη οικειότητα. […] Αισθάνομαι πιο σίγουρη, πιο ήρεμη και πιο ισορροπημένη», εξομολογήθηκε η Μαρία Ηλιάκη για τη νέα τηλεοπτική της δουλειά.

Σε ερώτηση για την κόρη και τον σύζυγό της, η Μαρία Ηλιάκη απάντησε συγκινημένη: «Με την Κατερίνα και τον Στέλιο είναι τέλεια, αισθάνομαι ότι έχω βρει τον πυρήνα μου. Μπορώ να μιλάω και να κλαίω για αυτήν ασταμάτητα. Είμαστε συνέχεια μαζί και θέλουμε να είμαστε συνέχεια μαζί με την Κατερίνα, τώρα τελευταία έχει αρχίσει να πλησιάζει περισσότερο στον μπαμπά της. Είμαι πολύ καλά».