Ατύχημα για τον Χρήστο Δάντη και κάταγμα στο χέρι: «Έκανα δύο χειρουργεία»

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«Κυκλοφορούσα σε ένα βρεγμένο δρόμο, έβρεχε και έπαθα ένα ατύχημα, σαν να έπεσα σε χιόνι, σαν να γλίστρησα»

Αγγλόφωνα ροκ τραγούδια ερμήνευσε ο Χρήστος Δάντης στη συναυλία του Δημήτρη Σταρόβα στο θέατρο Βράχων. Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno», όπου τόνισε ότι του έλειψε η επαφή με το κοινό, καθώς απείχε λόγω ενός ατυχήματος που είχε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το χέρι του.

«Μου έχει λείψει πάρα πολύ η επαφή με τον κόσμο. Το σπάσιμο αυτό ήταν δυνατό, έκανα δύο χειρουργεία και με κράτησε μακριά. Το τραγούδι δεν μου έλειψε γιατί δούλευα στο στούντιό μου όσο μπορούσα καθημερινά. Προγραμμάτιζα και έπαιζα με το ένα χέρι, με το δεξί, γιατί το αριστερό δυστυχώς είναι παροπλισμένο, θα είναι για μεγάλη περίοδο», είπε αρχικά ο Χρήστος Δάντης και περιέργραψε:

«Κυκλοφορούσα σε ένα βρεγμένο δρόμο, έβρεχε και έπαθα ένα ατύχημα, σαν να έπεσα σε χιόνι, σαν να γλίστρησα. Στο φυλάει ο Θεός, μπορεί να σε προφυλάσσει από κάτι. Μπορεί να νομίζεις ότι σου βάζουνε φρένο σε κάτι, αλλά να σε προφυλάσσουν από κάτι άλλο».