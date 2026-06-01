Μάνος Μαλλιαρός για τον τραγικό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor: «Ήρθε η ώρα να σας πω λίγα λόγια»

Όσα ανέφερε για τα όσα βίωσε στο παιχνίδι

Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά το πρόωρο και δυσάρεστο τέλος του φετινού Survivor έκανε ο Μάνος Μαλλιαρός, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του από τον Άγιο Δομίνικο και το τραγικό περιστατικό που σημάδεψε το παιχνίδι, με τον σοβαρό τραυματισμό και τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου.

Ο Κρητικός παίκτης, που βρέθηκε δίπλα στον 23χρονο τη στιγμή της σύγκρουσης με τουριστικό ταχύπλοο ενώ κολυμπούσαν μαζί, είχε επιλέξει να κρατήσει σιγή τις τελευταίες ημέρες, θέλοντας να επεξεργαστεί όσα βίωσε μέσα και έξω από το παιχνίδι.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), ο Μάνος Μαλλιαρός επέστρεψε στα social media με μια σειρά φωτογραφιών από το Survivor — εκεί όπου ξεχώρισε για τη μαχητικότητα και τις αγωνιστικές του επιδόσεις — συνοδεύοντάς τες με μια ιδιαίτερα συγκινητική και προσωπική εξομολόγηση.

Μιλώντας για τη ζωή του εκτός παιχνιδιού, την οικογένειά του, τη σύντροφό του και την αγάπη του για τον αθλητισμό, εξήγησε πως μπήκε στο Survivor όχι για τη δημοσιότητα, αλλά για την εμπειρία και την πρόκληση.

Παρά τις δυσκολίες, τις εντάσεις και τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης, όπως ανέφερε, αυτό που τελικά κρατά από το ταξίδι του στον Άγιο Δομίνικο είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν.

«Γιατί τελικά, κάποιες φορές το μεγαλύτερο έπαθλο δεν είναι η νίκη. Είναι οι άνθρωποι που συναντάς στη διαδρομή», έγραψε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας πως αισθάνεται ήδη νικητής.