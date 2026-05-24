Survivor – Δημήτρης Θεοδωρόπουλος: «Με παρακαλούσε ο Σταύρος κάθε πρωί να πάμε για ψάρεμα – Είναι όλο θέμα του βαρκάρη»

0

Τι είπε για τη στάση της παραγωγής και του Ατζούν Ιλίτζαλι

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, μετά την επιστροφή των παικτών του Survivor από τον Άγιο Δομίνικο και το πρόωρο τέλος του ριάλιτι επιβίωσης, εξαιτίας του σοβαρού ατυχήματος του Σταύρου Φλώρου.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι παίκτες είχαν επικοινωνία με τον Σταύρο Φλώρο μετά το ατύχημα και περιέγραψε τη συγκινητική στιγμή των βιντεοκλήσεων μαζί του.

«Έχουμε επικοινωνήσει, ναι. Και γι’ αυτό είμαστε όλοι τόσο χαρούμενοι και γελάμε… Γιατί ήτανε τόσο χαρούμενος και γέλαγε. Όπως γέλαγε στο παιχνίδι, έτσι γέλαγε και σε κάποιες βιντεοκλήσεις που κάναμε… Ήτανε πραγματικά μες στην τρελή χαρά που μας έβλεπε, και που είμαστε όλοι μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τη στάση της παραγωγής και του Ατζούν Ιλίτζαλι, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος απάντησε: «Η διαχείριση που έγινε ήταν κάτι παραπάνω από επαγγελματική».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες γινόταν το ψάρεμα στην περιοχή, ξεκαθαρίζοντας πως οι παίκτες κινούνταν σε ρηχά νερά.

«Με παρακαλούσε ο Σταύρος κάθε πρωί να πάμε για ψάρεμα. Μου ’χε σπάσει τα νεύρα και ου έλεγα όχι, γιατί δεν είμαι καλός. Γενικά γινόταν ένας χαμός στην περιοχή. Αλλά ειδικά, και ο Σταύρος και ο Μάνος και εμείς όταν πηγαίναμε, πηγαίναμε πάρα πολύ ρηχά, όπως είχαν πάει και τα παιδιά… Δεν έχει να κάνει καθόλου με μας. Είναι όλο θέμα του βαρκάρη, και του πόσο κοντά ήταν και πώς πήγαινε».

Όταν τέλος ρωτήθηκε αν θεωρεί νικητή τον Σταύρο Φλώρο, απάντησε: «Ναι, προφανώς».