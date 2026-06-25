«Τον Αύγουστο ελπίζουμε να έρθει στην Ελλάδα» λένε οι γονείς του Σταύρου Φλώρου

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«Σκέφτεται να κάνει στην Ελλάδα αποκατάσταση. Γίνεται και εδώ καλή δουλειά, αλλά η απόφαση είναι δική του»

Συνεχίζει την μάχη για την πραγματική επιβίωσή του ο Σταύρος Φλώρος, σχεδόν ενάμιση μήνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο. Ο νικητής του Survivor παραμένει νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο των Ηνωμένων Πολιτειών, με τους γιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

Οι γονείς του μίλησαν στην εκπομπή «Live News» και στον Άγγελο Λαμπίδη, αποκαλύπτοντας ότι στις 9 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί ακόμη μία κρίσιμη χειρουργική επέμβαση. Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, οι γιατροί θα επανεκτιμήσουν την κατάστασή του, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα μπορέσει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεχίσει εδώ την αποκατάστασή του.

«Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, στις 9 Ιουλίου να κάνει το τελευταίο χειρουργείο ο Σταύρος. Πρώτα ο Θεός να βγει το σίδερο που έχουν τοποθετήσει στο δεξί πόδι του. Δεν έχει τους αφόρητους πόνους που είχε, αλλά πονάει πολύ ακόμη. Το δεξί πόδι πηγαίνει πολύ καλά. Κάνει ασκήσεις και πατάει σιγά-σιγά τη φτέρνα του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ελπίζουμε ίσως τον Αύγουστο να έρθει Ελλάδα. Σκέφτεται να κάνει στην Ελλάδα αποκατάσταση. Γίνεται και εδώ καλή δουλειά, αλλά η απόφαση είναι δική του», ανέφερε η μητέρα του.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του υπογράμμισε πως η αποθεραπεία απαιτεί υπομονή και χρόνο. «Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Στις 9 Ιουλίου θα κάνει την επέμβαση και θα δούμε μετά πότε θα έρθει. Όλα μπαίνουν σε μια σειρά», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες, η οικογένεια περιγράφει έναν νέο άνθρωπο που δεν χάνει τη δύναμή του. Όπως αποκάλυψε η μητέρα του, ο Σταύρος έχει στιγμές ψυχολογικής κόπωσης, όμως συνεχίζει να παλεύει με αποφασιστικότητα. «Είναι γελαστός. Κάποιες φορές πέφτει, είναι λογικό, αλλά είναι δυνατός. Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα είναι 100% λειτουργικός. Δοξάζουμε τον Θεό γιατί ζει και όλα τα άλλα θα γίνουν», τόνισε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως πριν από λίγες ημέρες χρειάστηκε να υποβληθεί εκ νέου σε επέμβαση, όταν παρουσιάστηκε αιμορραγία στο αριστερό του πόδι. «Πριν από λίγες ημέρες είχε λίγο αίμα στο αριστερό πόδι και τον έβαλαν στο χειρουργείο και σταμάτησαν την αιμορραγία. Πρέπει όμως σιγά-σιγά να κοπούν τα φάρμακα και να σταματήσουν κάποια ενέσιμα για να αρχίσει η αποκατάσταση», ανέφερε.