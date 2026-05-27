Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος – Κατηγορείται ότι χτύπησε 14χρονο που μπήκε στο ζαχαροπλαστείο του για να κλέψει

Ο 43χρονος κυνήγησε ένα ανήλικο Ρομά

Με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης σε ανήλικο συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor και γνωστός ζαχαροπλάστης, Κώστας Παπαδόπουλος.

Όλα ξεκίνησαν το πρωινό της 25ης Μαΐου όταν μία παρέα ανήλικων Ρομά πήγε στο ζαχαροπλαστείο του στην περιοχή του Μενιδίου και έκλεψαν την τσάντα της μητέρας του αλλά και το κινητό τηλέφωνο μίας εργαζόμενης.

Ο ζαχαροπλάστης και πρώην παίκτης αντιλήφθηκε τι συμβαίνει, τους κυνήγησε και μερικά στενά παρακάτω φαίνεται να ακινητοποίησε με σωματική βία έναν 14χρονο Ρομά.

Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν και οι δύο, ο μεν ανήλικος για κλοπή, ο δε ζαχαροπλάστης για απλή σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικου ατόμου.

Την προανάκριση έκανε το τμήμα ασφαλείας Αχαρνών και διαβίβασε τη δικογραφία στην εισαγγελία με τον 43χρονο να οδηγείται σήμερα στην Ευελπίδων.