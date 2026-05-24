Συνελήφθη 40χρονος που δήλωνε ψευδώς ότι είναι εν ενεργεία στρατιωτικός

Είχε στην κατοχή του ολόκληρο εξοπλισμό της ΕΛ.ΑΣ.

Ολόκληρο εξοπλισμό της ΕΛ.ΑΣ., όπως όλα δείχνουν έφερε στην κατοχή του ένας 40χρονος ο οποίος συνελήφθη σήμερα, Κυριακή (24/5) το πρωί στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ δήλωσε ψευδώς ότι είναι εν ενεργεία στρατιωτικός.

Στην κατοχή του, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews βρέθηκαν σύρματος VHF χειρός ρυθμισμένος στη συχνότητα που επικοινωνεί το κέντρο έκτακτων περιστατικών της ΕΛ.ΑΣ., δύο ζεύγη φωτεινών σημάτων μαζί με μία συσκευή τηλεχειρισμού, παρόμοια με αυτά που έχουν εγκατεστημένα τα συμβατικά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., ένα φορητό σύστημα φωτεινών σημάτων, χρώματος μπλε-κόκκινου (λειτουργικό) που προσομοίαζε και αυτό στα φωτεινά σήματα της ΕΛ.ΑΣ., ένα ζεύγος χειροπέδες με κλειδί, ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο χρώματος μπλε, αλλά και μία χειροβομβίδα καπνού.

Ισχυρίστηκε ότι το όχημα που οδηγούσε είναι συμβατικό όχημα του στρατού

Ο 40χρονος ισχυρίστηκε επίσης ότι το όχημα που οδηγούσε είναι συμβατικό όχημα του στρατού, ενώ μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο όχημα έφερε κόκκινες πινακίδες και ανήκει σε οικείο του πρόσωπο. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ο 40χρονος ισχυρίστηκε ότι φέρει την ιδιότητα του εν ενεργεία στρατιωτικού, ενώ διαπιστώθηκε επίσης ότι είχε στην κατοχή του ένα δερμάτινο πορτοφόλι με το μεταλλικό σήμα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), το οποίο φέρουν τα εν ενεργεία στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 175 του Π.Κ. «Αντιποίηση Αρχής», του άρθρου 76 παράγραφος 1 του Ν.4070/2012 «Ποινικές κυρώσεις» σε συνδυασμό με τις παραγράφους 4 «Εξουσιοδότηση Οργάνων Ελέγχου» και 6 «Ανώτατα Όρια Ισχύος» της Υπουργικής Απόφασης 4253/128/Φ320/2017 και του Ν. 2168/1993 «Περί όπλων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) σε συνεργασία με στελέχη της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης (ΟΜ.Α.Ε.) της Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ανευρεθέντα. Η χειροβομβίδα πρόκειται να παραδοθεί σε αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού στρατού.