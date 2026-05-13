Τραυματισμός για τον Ακύλα πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026

Ο ίδιος καθησύχασε το κοινό ότι θα είναι καλά μέχρι το Σάββατο

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Ακύλα μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στον ημιτελικό της Eurovision 2026, καθώς τραυματίστηκε λίγο πριν τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας μιλώντας σε εκδήλωση των Wiwibloggs στο Wien Museum της Βιέννης, αποκάλυψε ότι χτύπησε, καθώς χοροπηδούσε από τη χαρά του, μόλις έμαθε ότι προκρίθηκε.

Ο Akylas αποκάλυψε ότι υπέστη θλάση στην πλάτη, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα του και να ακυρώσει ορισμένες υποχρεώσεις, όπως την προγραμματισμένη του φωτογράφιση.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η υγεία του δεν εμπνέει ανησυχία και ότι προετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερό του εαυτό το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό της Eurovision 2026.

«Μην ανησυχείτε. Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Μην ανησυχείτε. Αλλά, ναι, σήμερα πονάω λίγο, όμως ήθελα πραγματικά να έρθω. Χρειάστηκε να ακυρώσω άλλα πράγματα για σήμερα γιατί πρέπει να προσέχω για τις επόμενες μέρες. Αλλά ήθελα πολύ να έρθω να σας δω», είπε ο Akylas στους δημοσιογράφους.