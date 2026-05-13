Μικρούτσικος για Eurovision 2026: «Χειρότερη διοργάνωση δεν έχω ξαναδεί, δύο ξενέρωτοι παρουσιαστές με act νηπιαγωγείου»

«Θα την έκλεινα την τηλεόραση!»

Την άποψη του για τη χθεσινοβραδινή διοργάνωση στον Α΄ Ημιτελικό της Eurovision 2026 εξέφρασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος μέσα από το «Buongiorno».

«Θέλω να πω ότι για ημιτελικό χειρότερη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια δεν έχω ξαναδεί! Δηλαδή, ακόμα και τα εφέ, ο ήχος, οι παρουσιαστές και το πώς είχανε κάνει την κατανομή… εκτός από την έναρξη με τη Βίκυ Λέανδρος που μ’ άρεσε, όλα τα άλλα, ρε παιδιά… Είναι δυνατόν; Δύο ξενέρωτοι παρουσιαστές; Η κυρία Swarovski; Να τα πάρει τα Swarovski και να πάει βόλτα!», ξεκίνησε την αιχμηρή του τοποθέτηση ο κ. Μικρούτσικος.

«Γιατί εγώ να την τρώω έτσι, που γέλαγε κιόλας… στραβώνανε και λίγο το στοματάκι της… τραγούδαγε κιόλας; Και μαζί με τον άλλον κάνανε ένα ανόητο act. Ανόητο! Όπου τι πήρανε να κάνουν, συγγνώμη; Πήρανε το "Αυστρία-Αυστραλία"! Δηλαδή επειδή μοιάζει “Austria – Australia”… και έπαιζε μποξ με ένα καγκουρό! Λέγανε αστεία άνοστα και εγώ… δηλαδή αυτό εδώ, εάν το δω σε ένα νηπιαγωγείο, θα πω «τα παιδιά είναι πιο έξυπνα»! Τι τους παίζετε; Τα παιδικά παραμύθια έχουν δομή, έχουν άποψη. Αυτό ήταν ανοησία! Ήταν ανοησία! «Αυστρία – Αυστραλία»! Και με μία… σαν σημαία μας λέγανε "Eurovision". Παιδιά, είναι ανεπίτρεπτο που το ανεχτήκαμε», συνέχισε ο παρουσιαστής.

«Θα την έκλεινα την τηλεόραση! Είπα "α ρε Φαίη, που πρέπει να βγω να σχολιάσω το πρωί!". Δεν μου αρέσει να με καταλαμβάνει αυτή η βλακεία! Μόνο η Λέανδρος, τίποτα άλλο! Ούτε οι παρουσιαστές! Δύο ξενέρωτοι! Ο ένας ντυμένος σαν τζιτζιφιόγκος! Να δούμε πού πάμε να ανθίσουμε! […] Να βλέπω τη Σβαρόφσκαινα να παίζει μπουνιές με ένα καγκουρό;», κατέληξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον σχολιασμό του για τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision.