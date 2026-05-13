Μαριάννα Ευστρατίου: Τον Ακύλα τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή στα ελληνικά προκριματικά

«Από τότε που τον είδα στο πορτοκαλί δωμάτιο με το μικρόφωνο είπα ότι αυτός πρέπει να μας εκπροσωπήσει»

Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision για δύο φορές κατά το παρελθόν, Μαριάννα Ευστρατίου, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno» και εξέφρασε τον θαυμασμό της για την φετινή μας συμμετοχή με τον Ακύλα.

«Στην Eurovision πήγα για πρώτη φορά το 1987. Ο Θάνος Μικρούτσικος μου είχε δώσει μία συμβουλή. Συναντηθήκαμε σε μία συναυλία, γνωριζόμασταν από την παρέα του Μάνου Χατζιδάκι και μου είχε πει “γιατί δεν κάνεις κάτι άλλο;”. Λέω “Θάνο, έχω μείνει σε αυτές τις εμπειρίες, του Μάνου και αυτό θέλω να συνεχίσω”. Μου είπε “ξέρεις, όλα προχωράνε και πρέπει να προχωρήσεις”. Δεν το πήρα τότε βαθιά μέσα μου», είπε αρχικά η Μαριάννα Ευστρατίου.

«Τον Ακύλα τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή στα προκριματικά. Από τότε που τον είδα στο πορτοκαλί δωμάτιο με το μικρόφωνο είπα ότι αυτός πρέπει να μας εκπροσωπήσει. Ήταν για αυτό. Έκανε τόσα πολλά και δύσκολα πράγματα, που είπα “πώς αναπνέει αυτό το παιδί;”. Όταν κατέβηκε από το πατίνι, είπα “πως τα καταφέρνει;”. Μπράβο του! Είναι δύσκολα πράγματα όταν ανεβαίνεις στο πατίνι και σε σκάλες. Ήταν ικανός να τα κάνει», σχολίασε η τραγουδίστρια για τον φετινό μας εκπρόσωπο.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τα σκηνικά με τα δωμάτια και τη γέφυρα του τραγουδιού, όπου ο Ακύλας απευθύνεται στη μαμά του, η Μαριάννα Ευστρατίου υπογράμμισε: «Απορώ πως μπόρεσε. Για εμένα καταπονήθηκε για το πως θα βγούνε τα πλάνα. Θα έπρεπε αυτός ο σωσίας να τα κάνει όλα εκεί και μετά να πάει ο Ακυλάκος ο γλυκός. Δεν βγαίνει καθόλου εύκολα κι απορώ πως το καταφέρνει».