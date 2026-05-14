Πέτρος Γαϊτάνος για Eurovision 2026: Είχε δαιμονικές παρουσίες, αναίσχυντες, και πρόστυχες – Μισόγυμνες κοπέλες, με άγριες φάτσες

«Είναι επικίνδυνο κανείς να μιλά για τον Χριστό;»

Ο Πέτρος Γαϊτάνος μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για τη φετινή Eurovision 2026, αλλά και για τα σχόλια που ακολούθησαν μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε πως παρακολούθησε μέρος του μουσικού διαγωνισμού, εκφράζοντας ωστόσο έντονες αντιρρήσεις για ορισμένες συμμετοχές και σκηνικές παρουσίες.

«Παρακολούθησα ένα μέρος του. Είχε καλά και κακά στοιχεία. Υπήρχαν ένα – δυο πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες παρουσίες. Δυστυχώς, υπήρχαν και δαιμονικές παρουσίες, και αναίσχυντες, και πρόστυχες. Ταλαίπωρα παιδιά, που βγαίνουν και είναι… δεν πρέπει να βγαίνουν έτσι. Μισόγυμνες κοπέλες, με άγριες φάτσες, με αναίσχυντες κινήσεις, με τσιρίδες επίσης! Τόση τσιρίδα… Τα κακόμοιρα αυτά τα παιδιά νομίζουν ότι όσο φωνάζουν, τόσο πιο σπουδαία θα τους πουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Πέτρος Γαϊτάνος αναφέρθηκε και στα σχόλια που έγιναν από το πάνελ της εκπομπής «Real View» σχετικά με τις προηγούμενες δηλώσεις του.

«Φανταστείτε τώρα ότι είναι επικίνδυνες… Είναι επικίνδυνο κανείς να μιλά για τον Χριστό; Καρδούλα μου όμορφη, ο άνθρωπος που δεν θέλει τον Χριστό αισθάνεται να ελέγχεται και αισθάνεται να φοβάται. Τρέμει τον Χριστό ο άνθρωπος που δεν Τον θέλει, γιατί επιλέγει, δυστυχώς, τον διάβολο», είπε ο τραγουδιστής.