Δημήτρης Κοντόπουλος για Eurovision 2026: «Το μπέρδεμα στα στοιχήματα μάλλον γίνεται επειδή σταμάτησαν να δείχνουν τις πρόβες»

0

Ο εκ των δημιουργών του νικητήριου τραγουδιού απορρίπτει το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει του χρόνου στην Ελλάδα

Για τη Eurovision 2026 και για τη νίκη της Dara από τη Βουλγαρία μίλησε ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος είχε μεγάλη συμμετοχή στην δημιουργία του τραγουδιού «Bangaranga».

«Υπήρχαν κάποια τραγούδια που είχαν τρομερή φόρα από την ώρα που βγήκαν. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια που έχουν βγει από τον Ιανουάριο, Δεκέμβριο νομίζω. Εμείς βγήκαμε τον Μάρτιο, οπότε ήδη τα άλλα κομμάτια έχουν αποκτήσει ένα hype γενικά στον κόσμο της Eurovision, το οποίο ξέρεις ότι αυτό φουσκώνει, φουσκώνει, φουσκώνει. Μπαίνουν και μετά όπως ξέρεις και οι στοιχηματικές και τα ανεβάζουνε.

Αλλά φέτος αυτό που κατάλαβα είναι ότι τα στοιχήματα τελικά ίσως βρούν την εφτάδα, κάτι τέτοιο. Στα ψηλά νούμερα συνήθως γίνεται ένα μπέρδεμα και αυτό μάλλον γίνεται επειδή σταμάτησαν να δείχνουν τις πρόβες. Οπότε τα στοιχήματα μένουν ψηλά και μετά δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται», είπε αρχικά ο Δημήτρης Κοντόπουλος στην εκπομπή «Buongiorno» και συνέχισε:

«Η Dara ήταν εκπληκτική. Από εκεί πέρα και νομίζω από την πρώτη πρόβα έδειξε στον κόσμο τι είναι και τι μπορεί να κάνει. Έτσι έπαιξε με τις κάμερες καλά. Είναι ωραίο κορίτσι, έχει ωραία φωνή, καλή φωνή, χορεύει και τραγουδάει καλά και νομίζω και αυτό που δείξαμε ήταν ένα άρτιο πράγμα για τηλεόραση».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, απορρίπτει την ιδέα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα του χρόνου, καθώς όπως τόνισε είναι σωστό αυτό που κάνει η ΕΡΤ και πρέπει να αναδεικνύονται νέα πρόσωπα.