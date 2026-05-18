Βικτώρια Χαλκίτη για Eurovision 2026: «Το σηκώσαμε όντως και δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια»

Ως μέλος της βουλγάρικης αποστολής της Eurovision 2026 και vocal coach της νικήτριας, Dara, η Βικτώρια Χαλκίτη πανηγύρισε την πρωτιά στον μουσικό διαγωνισμό. Για την επιτυχία και τα συναισθήματα που αποκόμιση μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Ράνια Θεοδωρακοπούλου

«Το σηκώσαμε όντως και δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Δηλαδή πραγματικά νιώθω 5 χρόνων. Είχαμε εστιάσει στην εμφάνιση και δουλεύαμε καθημερινά πάρα πολύ σκληρά», είπε αρχικά η Βικτώρια Χαλκίτη και είπε στην συνέχεια:

«Η Dara είχε έρθει στην Αθήνα για να κάνω πρόβες μαζί της και δέσαμε και πάρα πολύ. Είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι το οποίο έχει φοβερό ταλέντο. Μέχρι που γυρίσαμε στο ξενοδοχείο χοροπηδάγαμε έξω από το ξενοδοχείο και λέγαμε «τι έχει γίνει τώρα»;

Αυτό είναι το ωραίο της Eurovision. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Υπολογίζεις, κάνεις από δω, από εκεί, βλέπεις. Δεν υπάρχουν αυτά στη Eurovision. Πάντα γίνονται, συνήθως δηλαδή, ανατροπές. Εγώ είχα πει ότι θα γίνει ανατροπή φέτος το είχα δηλώσει αλλά δεν περίμενα να κερδίσουμε εμείς».

Για τον Ακύλα και το «Ferto», η Βικτώρια Χαλκίτη απάντησε: «Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι σουξέ. Θα γίνει χαμός. Ούτως ή άλλως έχει γίνει χαμός. Να είναι υπερήφανος. Η Dara με τον Ακύλα είναι πολύ φίλοι. Δέσανε πάρα πολύ μαζί από την πρώτη στιγμή που κάνανε το promo tour, και η Dara μου μιλούσε συνέχεια για τον Ακύλα και το πόσο γλυκός είναι και πόσο της άρεσε το τραγούδι».