Eurovision 2026: Στην 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα – Θρίαμβος για την Βουλγαρία με το «Bangaranga»

Η κατάταξη όλων των χωρών που έλαβαν μέρος στον μουσικό διαγωνισμό

Η Βουλγαρία με την Dara αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Η καλλιτέχνιδα ερμήνευσε το τραγούδι «Bangaranga» και μάγεψε την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας 516 Βαθμούς. O Akylas με το “Ferto” κατέλαβε την 10η θέση ενώ η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη με το Jalla, την 19η θέση.

Το «Bangaranga» φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Πέρα από την ίδια τη Dara, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir, και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η εμφάνιση της Βουλγαρίας με το «Bangaranga»

Ο Akylas με το «Ferto» απέσπασε 220 Βαθμούς και βρέθηκε στην 10η θέση. Με το τραγούδι και την ερμηνεία του να κερδίζει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το «Jalla» κατέκτησαν την 19η θέση, αποσπώντας 75 βαθμούς.

Η εμφάνιση του Ακύλα

Η λαμπερή μουσική του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026, μεταδόθηκε από την ΕΡΤ1 ζωντανά από τη Βιέννη, μεταφέροντας τον παλμό της επετειακής 70ής διοργάνωσης, σε μια βραδιά που ήταν γεμάτη μουσική, θέαμα και συγκίνηση.

Η εμφάνιση της Αντιγόνης για την Κύπρο

Στον σχολιασμό της βραδιάς για δέκατη φορά ήταν το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ η Klavdia ανακοίνωσε τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το πολυπόθητο ελληνικό «12άρι».

Η πρώτη δεκάδα του τελικού

Βουλγαρία – 516 Ισραήλ – 343 Ρουμανία – 296 Αυστραλία – 287 Ιταλία – 281 Φινλανδία – 279 Δανία – 243 Μολδαβία – 226 Ουκρανία – 221 Ελλάδα – 220

