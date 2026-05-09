Σίσσυ Χρηστίδου για Σία Κοσιώνη: «Για μένα αυτή η φράση κρύβει τον λόγο της αποχώρησης»

«Τη χειροκροτώ όρθια»

Γα το τέλος της συνεργασίας ανάμεσα στη Σία Κοσιώνη και τον ΣΚΑΪ μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου στην εκπομπή που παρουσιάζει «Χαμογέλα και Πάλι».

«Χειροκροτώ όρθια τη Σία Κοσιώνη. Βρήκα εξαιρετικό τον τρόπο που το έκανε, πάρα πολύ αληθινό μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι πολύ αυστηρό. Παρόλο που ήταν μέσα στον ρόλο της, μέσα στην αυτοσυγκράτηση που σου επιβάλλει ο ρόλος του κεντρικού παρουσιαστή του δελτίου ειδήσεων», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου και πρόσθεσε:

«Είδαμε τη συγκίνηση στα μάτια της, ακούσαμε το κόμπιασμα στη φωνή της. Δεν είναι εύκολο μετά από 20 χρόνια… Οι άνθρωποι είχαν σχολάσει και έμειναν εκεί μέχρι να τελειώσει η Σία το δελτίο και να τη χαιρετήσουν. Αυτό νομίζω τα λέει όλα».

Μετά την προβολή των δηλώσεων που παραχώρησε στους ρεπόρτερ η Σία Κοσιώνη μετά το τέλος του δελτίου, η Σίσσυ Χρηστίδου υπογράμμισε: «Δήλωσε “τρομερά υπερήφανη” με παύσεις. Και το είπε δυο φορές. Δεν το θεωρώ τυχαίο. Κάτι καθρεφτίζει αυτό. Για μένα αυτός είναι ο λόγος αποχώρησής της. Για μένα το “φεύγω υπερήφανη” κρύβει τον λόγο αποχώρησης. Είναι προσωπική εκτίμηση…Θεωρώ ότι εκεί μέσα κρύβεται η αλήθεια της και το κάνει “με το γάντι”».