Χριστίνα Σούζη: Ήταν πολύ δύσκολη η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη για εμένα

«Γνωριζόμαστε και συγκινήθηκα πάρα πολύ»

Για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ ύστερα από 20 χρόνια συνεργασίας μίλησε η Χριστίνα Σούζη στην κάμερα της «Super Κατερίνα».

«Πολύ δύσκολη η στιγμή, ώρα για μας. Εμένα με βρήκε όταν ήρθε εδώ. Έχουμε περάσει πάρα πολλά χρόνια μαζί. Έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα μαζί, στο δελτίο καιρού, για τον καιρό και για το δελτίο, το βραδινό. Είναι αγαπημένη, είναι φίλη, όπως λένε όλοι, εις το επανιδείν», είπε αρχικά η Χριστίνα Σούζη.

«Είχαμε αρχίσει να το χωνεύουμε λίγο. Ήταν ωραία και τα γλυκά που μας έφερε. Την αγαπάμε υπερβολικά έτσι κι αλλιώς, εγώ προσωπικά δε, πάρα πολύ. Γνωριζόμαστε και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Της είπα: “Να βγούμε να πάμε να φάμε”», πρόσθεσε.

Η Χριστίνα Σούζη αναφέρθηκε και στην προσωρινή αντικατάσταση της Σίας Κοσιώνη από την Χριστίνα Βίδου. «Είναι εξίσου καλή, είναι εξαιρετική και η κυρία Βίδου. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Και βεβαίως η Σία ό,τι κάνει από δω και πέρα… νομίζω ότι θα το κάνει και πάλι πάρα πολύ καλά», κατέληξε.