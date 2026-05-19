Σία Κοσιώνη: «Βρίσκω τρόπο να γεμίζω όλες μου τις μέρες, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω αλλά θα το βελτιώσω»

Τι απάντησε για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα

Η Σία Κοσιώνη έκανε νέες δηλώσεις μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ ύστερα από 20 χρόνια συνεργασίας. Η γνωστή δημοσιογράφος βρέθηκε σε νυχτερινή έξοδο και μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών για τη νέα καθημερινότητά της αλλά και για το τηλεοπτικό της μέλλον.

«Είμαι καλά, είμαι πιο ξεκούραστη εκτός τηλεόρασης. Βρίσκω τρόπο να γεμίζω όλες μου τις μέρες, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω αλλά θα το βελτιώσω», ανέφερε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως, παρά την αποχή της από την τηλεόραση αυτή την περίοδο, η δημοσιογραφία εξακολουθεί να αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητάς της. «Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Για την ώρα ξεκούραση και θα δούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, η δημοσιογράφος απέφυγε να αποκαλύψει οτιδήποτε για πιθανή τηλεοπτική επιστροφή. «Δεν έχω να σας πω κάτι για το τηλεοπτικό μου μέλλον. Αν είχα θα σας έλεγα. Μόνο ευγνωμοσύνη για όσα λένε για μένα», απάντησε.