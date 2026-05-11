Δημήτρης Παπανώτας για Σία Κοσιώνη: «Είναι κάπως να βλέπεις την άλλη να περιμένει από πίσω με την τσάντα να πάρει τη θέση σου… μήνες περιμένει η άλλη»

Τσιμτσιλή: «Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι φτιαγμένοι για να διαβάζουν κάθε μέρα στις εφημερίδες "αυτή θα την αντικαταστήσει"»

Όσα ανέφερε ο Αντώνης Σρόιτερ για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ σχολίασε η παρέα του «Happy Day« το πρωί της Δευτέρας. Μάλιστα, ο Δημήτρης Παπανώτας δεν δίστασε να επισημάνει πως κάποια άλλη δημοσιογράφος στο κανάλι του Φαλήρου «περιμένει μήνες από πίσω να πάρει τη θέση», χωρίς φυσικά να ονοματίσει.

«Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ είχε ακουστεί ότι η Σία είχε ανανεώσει για τουλάχιστον ένα χρόνο. Τώρα αν ήταν τριετές, δεν ξέρω/ […] Νομίζω ότι αυτά τα συμβόλαια είναι κυρίως της ψυχαγωγίας που γίνονται αντικείμενο συζήτησης για τη διάρκειά τους και τους ακριβείς όρους», ξεκίνησε τη συζήτηση λέγοντας η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Αυτό που έμαθα, παιδιά, εγώ για τη Σία Κοσιώνη, είναι ότι το συμβόλαιό της έληγε 31 Μαΐου, και όχι στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Και είχε μια οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο, και μάλιστα που ίσχυε από πλευράς της, δηλαδή εκείνη ήταν που θα μπορούσε να αποφασίσει αν θα ανανεώσει τη σύμβασή της. Αυτή λοιπόν, σε ένα ραντεβού κάποια στιγμή, δήλωσε την πρόθεσή της να ανανεωθεί η σύμβασή της για έναν ακόμα χρόνο, αλλά τελικά οι συναντήσεις δεν εξελίχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Και τελικά, αφού είπαν ότι δεν θα ανανεωθεί, ζήτησε η ίδια να ολοκληρωθεί, λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που είχε πάρει η παραμονή της ή όχι στο δελτίο, και λίγο νωρίτερα. Έγινε, λοιπόν, ένα ραντεβού την περασμένη εβδομάδα, όπου αποφασίστηκαν οι λεπτομέρειες. Πήρε και ένα χρηματικό ποσό ως αποζημίωση για τη μη ανανέωση για έναν ακόμα χρόνο και θέλησε να κλείσει αυτόν τον κύκλο έτσι, χαρούμενη και με το κεφάλι ψηλά.

Αυτό που είπε στις δηλώσεις της μετά, που λέει «είμαι πολύ περήφανη γιατί δεν έκανα έκπτωση στις αρχές μου», νομίζω ότι κρύβει και κάτι από τους λόγους που την έκαναν τελικά να φύγει από εκεί, γιατί υπήρξαν κάποιες καταστάσεις που τη δυσκόλεψαν. Από ‘κει και πέρα, όμως, πάντα όταν κλείνεις ένα κύκλο 20 ετών, κρατάς τα καλά και τα θετικά», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια για το παρασκήνιο της αποχώρησης της δημοσιογράφου από τον ΣΚΑΪ.

«Σου λέει, "αφού είναι μια ειλημμένη απόφαση". Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι φτιαγμένοι για να διαβάζουν κάθε μέρα στις εφημερίδες "αυτή είναι η νέα Σία Κοσιώνη, αυτή θα την αντικαταστήσει". Συμβαίνει. Και από τη στιγμή που είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι…», επισήμανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Συμβαίνει σε πολύ κόσμο αυτό στην τηλεόραση. Βέβαια, το να βλέπεις την άλλη από κει να περιμένει με την τσάντα πότε θα φύγεις… είναι λίγο βαρύ», τόνισε με νόημα από την πλευρά του ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Δεν είναι το θέμα οι 2 τελευταίες εβδομάδες. Η άλλη περιμένει από πίσω μήνες», πρόσθεσε στο ίδιο ύφος ο δημοσιογράφος.