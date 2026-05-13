Survivor – Σταύρος Φλώρος: «Τα παιδιά είχαν σημαδούρα – Δεν ξέρω ποιος την κρατούσε, αλλά υπήρχε κανονικά» λέει ο πατέρας του

«Το σκάφος ήταν αυτό που παραβίασε τα όρια και έπεσε πάνω τους» πρόσθεσε η μητέρα του άτυχου παίκτη

Σοκ έχει προκαλέσει ο σοβαρότατος τραυματισμός του Σταύρου Φλώρου στον Άγιο Δομίνικο, μετά το ατύχημα που σημειώθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου του Survivor.

Ο 22χρονος παίκτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του, ενώ οι γονείς του μίλησαν στο «Happy Day» περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές μετά τον τραυματισμό, τις κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο αλλά και το ταξίδι της οικογένειας στον Άγιο Δομίνικο, που προγραμματίστηκε για σήμερα, προκειμένου να βρεθούν στο πλευρό του.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή, γιατί ακούγονται πολλά. Τα παιδιά είχαν σημαδούρα. Ο γιος μου είχε πάει για ψαροντούφεκο με τον συμπαίκτη του και τηρούσαν τα μέτρα ασφαλείας. Δεν ξέρω αν τη σημαδούρα την κρατούσε το δικό μου παιδί ή ο συμπαίκτης του, αλλά υπήρχε κανονικά. Οι προπέλες του σκάφους χτύπησαν το παιδί μου από πίσω. Η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη. Περίμεναν τουλάχιστον 20 λεπτά για να έρθει το ασθενοφόρο και άλλα 20 μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο.

Το παιδί μου αυτή τη στιγμή ζει από θαύμα. Μπήκε στο χειρουργείο για έξι ώρες. Δυστυχώς, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να σώσουν το αριστερό του πόδι, έγινε ακρωτηριασμός. Τώρα το βάρος πέφτει στο δεξί του πόδι. Έχει σοβαρά τραύματα και θα γίνουν κι άλλα χειρουργεία για να καταφέρουν να σώσουν τον αστράγαλο. Από την παραγωγή μας ενημέρωσαν αμέσως για τον τραυματισμό, ενώ επικοινώνησε μαζί μας και ο κ. Λιανός. Ήταν συνεχώς εκεί, δίπλα στο παιδί μου σε όλη αυτή την περιπέτεια. Μας ενημέρωσαν ότι το παιδί έχει τις αισθήσεις του», είπε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.

«Τα παιδιά είχαν μαζί τους σημαδούρα, όπως προβλέπεται. Δεν ξέρω αν εκείνη τη στιγμή την κρατούσε το παιδί μου ή ο συμπαίκτης του. Το σκάφος ήταν αυτό που παραβίασε τα όρια και έπεσε πάνω τους. Το παιδί μου είναι πολυτραυματίας. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω. Έχει σοβαρά τραύματα στο δεξί πόδι και οι γιατροί θα δώσουν μάχη στα επόμενα χειρουργεία για να καταφέρουν να σώσουν τον αστράγαλο. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, το παιδί μου δεν μπήκε στη ΜΕΘ. Σήμερα φεύγουμε για τον Άγιο Δομίνικο», είπε η μητέρα του.