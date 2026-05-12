Survivor: «Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι, το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες τον γιο μου» λέει ο πατέρας του παίκτη που τραυματίστηκε

«Έχασε πολύ αίμα, το ότι έζησε είναι θαύμα»

Στην εκπομπή «Buongiorno» μίλησε ο πατέρας του παίκτη του Survivor, που τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλες σκάφους, την ώρα που ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο.

«Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Έχει περάσει το πρώτο 24ωρο. Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο. Ήταν με ψαροντούφεκο.

Πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές, είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε, ήταν μπροστά και άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα.

Μετά έχασε αρκετό αίμα. Έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε, είναι θαύμα», είπε ο πατέρας.

Ο πατέρας εξήγησε πως θα μεταβούν στον Άγιο Δομίνικο κάποια συγγενικά πρόσωπα του παίκτη.

«Περαστικά… Έχουμε μουδιάσει», ανέφερε η Φαίη Σκορδά μετά τις δηλώσεις του πατέρα.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 και στο «Πρωινό» σημείωσε πως ο παίκτης δεν είναι σε θέση να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή και όπως είπε «είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όπως κάθε Έλληνα πολίτη».

Η μητέρα του παίκτη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου ανέφερε: «Είχε πάει με τον συμπαίκτη του για ψαροντούφεκο. Πήγε ένα σκάφος, υπήρχε και σημαδούρα και τα πάντα, και τον χτύπησε. Το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία. Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας. Πάει καλά, δόξα τω Θεώ. Επειδή είναι πολύ δυνατός, αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι».

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, Walker Nathan Polanco Morales, το πλοίο κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε κατά λάθος τον Έλληνα, ο οποίος έκανε κατάδυση στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του «Survivor».

Η ιστοσελίδα noticiasenunclic.com αναφέρει για το περιστατικό πως το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το σκάφος με το όνομα «Adrien III» έφτασε σε ναυπηγείο, μετά από ατύχημα που συνέβη ανοιχτά του νησιού Σαόνα, στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας πολίτης.

Αναστέλλεται η προβολή του Survivor

Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε πως «ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε ο παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί.

Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».