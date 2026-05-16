Σταύρος Φλώρος – Η πρώτη ανάρτηση μετά το σοκαριστικό ατύχημα στο Survivor: «Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα»

«Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη»

Ο Σταύρος Φλώρος, λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε εκτός αγωνιστικού χώρου στο Survivor, προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο.

Ο 22χρονος παίκτης θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όσους του έστειλαν μηνύματα στήριξης και αγάπης, ζητώντας παράλληλα από τον κόσμο να προσευχηθεί για εκείνον.

«Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν, πως γίνεται κάποιος να μην χαμογελάει με όλα αυτά δυστυχώς δεν νομίζω πως είναι εφικτό να απαντήσω όλα αυτά τα μηνύματα, οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους.

Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά», έγραψε ο Σταύρος Φλώρος στο Instagram.