Λάμπρος Κωνσταντάρας για τα συμβόλαια στο Survivor: «Ακόμα και για θανάσιμο τραυματισμό, υπογράφεις ότι φέρεις εσύ την ευθύνη και όχι η παραγωγή»

0

«Ευτυχώς ή δυστυχώς παίρνουμε όλοι την ευθύνη και το υπογράφουμε»

Με τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Σταύρος Φλώρος στο «Survivor» ξεκίνησαν σήμερα την εκπομπή τους ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μάλιστα, που έχει περάσει στο παρελθόν από το ριάλιτι επιβίωσης, αναφέρθηκε στα συμβόλαια που υπογράφουν οι παίκτες.

«Ευτυχώς ή δυστυχώς παίρνουμε όλοι την ευθύνη και το υπογράφουμε. Για μένα προσωπικά να πω και απ’ ότι το συζητούσα με τους άλλους παίκτες εκείνης της χρονιάς, ήταν το μόνο που λίγο σε φοβίζει. Γιατί βάζεις την υπογράφη σου σε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που ακόα και τώρα δεν επιτρέπεται να πούμε τι είναι.

Αλλά σίγουρα αυτός ο όρος λέει ότι εμείς φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τραυματισμό, σοβαρό τραυματισμό, θανάσιμο τραυματισμό… Ό,τι κι αν συμβεί, εμείς φέρουμε την ευθύνη και όχι η εταιρεία παραγωγής. Που σημαίνει ότι όλοι όσοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, αναλαμβάνουν την ευθύνη», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.