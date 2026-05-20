Γιώργος Κόρομι για Survivor: «Αν ένας παίκτης φεύγει και δεν έχει ενημερώσει, δεν μπορεί να φταίει η παραγωγή»

«Απ’ ό,τι φαίνεται τα παιδιά έφυγαν και δεν είχαν ενημερώσει»

Ο Γιώργος Κόρομι παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία και στους δημοσιογράφους που τον συνάντησαν σε πρόσφατη βραδινή τους έξοδο. Μάλιστα, ο πρώην παίκτης του Survivor κλήθηκε να σχολιάσει, για μια ακόμα φορά, τον σοκαριστικό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Κόρομι σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αυτό που έγινε στο Survivor είναι πολύ δυσάρεστο, αυτό το ατύχημα. Σίγουρα τα ατυχήματα είναι μέσα στη ζωή, δηλαδή ατυχήματα με σκάφη γίνονται κάθε χρόνο και εδώ, στην Ελλάδα, όπως μπορεί να γίνουν και εκεί φυσικά. Πόσω μάλλον που εκεί οι οδηγοί είναι και πιο απρόσεκτοι».

«Απ’ ό,τι φαίνεται τα παιδιά έφυγαν και δεν είχαν ενημερώσει, γι’ αυτό δεν τους είχαν υπόψιν οι παραγωγοί. Είχαν χαθεί και δεν ήξεραν και για τον Μάνο τίποτα ούτε για τον Σταύρο. Καλώς ή κακώς γνωρίζουμε ότι όλοι οι παίκτες φεύγουν, δηλαδή πάνε μες στη ζούγκλα γιατί υπάρχει και μεγάλη πείνα».

«Με το να φεύγεις, όμως, παίρνεις δική σου ευθύνη χωρίς να έχεις ενημερώσει την παραγωγή. Αν το γνώριζαν τουλάχιστον ίσως να γίνονταν λίγο πιο σύντομα τα πράγματα. Δεν θα άλλαζε κάτι» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Κόρομι.

«Από την παραγωγή παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα, όσο γίνεται, αλλά όταν κάποιος παίκτης φεύγει και δεν έχει ενημερώσει, άμα πάθει κάτι, δεν μπορεί να φταίει η παραγωγή».