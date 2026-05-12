Νέα ανακοίνωση από την εταιρεία που διοργανώνει το Survivor για την κατάσταση υγείας του Σταύρου Φλώρου

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στις ΗΠΑ, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες

Νέα επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Acun Medya, που διοργανώνει το Survivor, για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ που γίνεται στον Άγιο Δομίνικο.

«Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας».

Ο άτυχος νεαρός από την Καβάλα, υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι από σκάφος στον Άγιο Δομίνικο, ενώ είχε πάει για ψαροντούφεκο με άλλον συμπαίκτη του για να πιάσουν ψάρια για να φάνε.

Η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής: «Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του.

Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Acun Ilıcalı.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».