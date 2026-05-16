Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: «Ξέρουμε ποιοι παίζουν αυτό το παιχνίδι και ο κόσμος δεν είναι χαζός»

«Γιατί νιώθει έτσι ο Γιώργος; Ότι τον κυνηγάνε όλοι, ότι τον κράζουν όλοι…»

Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της σήμερα, στον αέρα του «Χαμογέλα και Πάλι», σχολίασαν όσα έγιναν μεσοβδόμαδα με τον Λάκη Λαζόπουλο και τον Γιώργο Λιάγκα.

«Στεναχωριέμαι! Γιατί νιώθει έτσι ο Γιώργος; Ότι τον κυνηγάνε όλοι, ότι τον κράζουν όλοι… Γιατί το παίρνει τόσο βαριά; Το ίδιο πράγμα δεν κάνει κι αυτός;», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Στη συνέχεια και μετά το ξέσπασμα του Νίκου Συρίγου, η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε: «Αυτό είναι το βασικό κόλπο, δεν λέμε ονόματα, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ποιον εννοούμε. Δεν κάνουμε χαρακτηρισμούς, χαρακτηρίζουμε την πράξη, οπότε δεν είναι μηνύσιμο.

Είναι κολπάκια τηλεοπτικά που εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος τα αντιλαμβάνεται πια. Αυτό το παιχνίδι είναι πολύ ξεκάθαρο, ξέρουμε ποιοι το παίζουν, πώς το παίζουν και γιατί το παίζουν. Ο κόσμος δεν είναι χαζός.

Από τον Γιώργο Λιάγκα εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι έτσι κι αλλιώς δεν του αρέσει, δεν είναι δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Οπότε, δεν μου προκαλεί έκπληξη αυτή η ερώτηση στον Άδωνι Γεωργιάδη».