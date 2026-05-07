Eurovision 2026: Τα πρώτα δευτερόλεπτα από την πρόβα του Ακύλα στη Βιέννη – Δείτε βίντεο

Το concept με την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού υιοθετεί την αισθητική ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού

Ένα βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη επιτυχημένη πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Eurovision 2026 δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το απόσπασμα αποκάλυψε το εντυπωσιακό σκηνικό σύμπαν του τραγουδιού «Ferto», όπως αυτό θα παρουσιαστεί από τον καλλιτέχνη στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη, στον α΄ημιτελικό, την Τρίτη 12 Μαΐου.

Η ελληνική συμμετοχή ξεδιπλώνεται μέσα από ένα ανατρεπτικό concept με την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, το οποίο συνδυάζει visuals και ρεαλιστικά props υιοθετώντας την αισθητική ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού.

Ο Ακύλας θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, διαγωνιζόμενος στην 4η θέση του α' ημιτελικού.

Παράλληλα, η Κύπρος, με την Antigoni Baxton και το τραγούδι «Jalla», θα δώσει τη δική της μάχη από την 8η θέση του β΄ ημιτελικού στις 14 Μαΐου. Ο Μεγάλος Τελικός της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.