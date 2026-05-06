Eurovision 2026: Δείτε το πρώτο βίντεο από την εντυπωσιακή πρόβα του Ακύλα στην Βιέννη

Αποκαλύφθηκε η δυναμική εικόνα του σκηνικού σύμπαντος του τραγουδιού «Ferto»

Αποφασισμένος να τα δώσει όλα είναι ο Ακύλας στην σκηνή της Eurovision 2026, όπως φάνηκε από την εντυπωσιακή του πρόβα στην Βιέννη. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό θα παρουσιάσει αρχικά το «Ferto» στον Α’ Ημιτελικό της Τρίτης 12 Μαϊου και στη συνέχεια, αν όλα πάνε καλά, στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 15 Μαϊου.

Ο νεαρός καλλιτέχνης βρίσκεται ήδη στην Αυστρία όπου και μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, υπό την καλλιτεχνική μπαγκέτα του Φωκά Ευαγγελινού, ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες της πολυαναμενόμενης σκηνικής του προσπάθειας.

Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της Eurovision στα social media, το απόγευμα της Τετάρτης, δόθηκαν τα πρώτα πλάνα από την πρόβα που πραγματοποιήθηκε από την Ελλάδα πριν από λίγα 24ωρα και άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων στη σκηνή της Βιέννης.

Το βίντεο αποκαλύπτει μια πρώτη, δυναμική εικόνα του σκηνικού σύμπαντος του Ferto, όπως παρουσιάζεται στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη, προσφέροντας μια γεύση από τον ρυθμό, την αισθητική και την ενέργεια της εμφάνισης, με τη δεύτερη πρόβα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ελληνικής αποστολής.