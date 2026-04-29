Με παράξενο τρόπο η Δανάη Μπάρκα επιβεβαίωσε τον επικείμενο γάμο της

Τα σκαλιά της εκκλησίας θα ανέβει η Δανάη Μπάρκα, στο πλευρό του συντρόφου της, Φάνη Μπότση.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο γάμος της με τον επιχειρηματία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου στην ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρεί με τη μητέρα της στη Μεσσηνία.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως η ηθοποιός θα παντρευτεί η ίδια δεν είχε τοποθετηθεί, όμως σήμερα το επιβεβαίωσε με τον δικό της τρόπο.

Με αφορμή τη θεατρική πρεμιέρα της παράστασης «Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα» στην Θεσσαλονίκη, η Δανάη Μπάρκα ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram, φορώντας μπλουζάκι το οποίο έγραφε: «In my bride era, but tonight we have a premiera».

Έτσι για πρώτη φορά ανακοίνωσε ότι θα ντυθεί νύφη.

«It’s official. Έχουμε πρεμιέρα! Ξεκινάμε με Ζαμπέτα στην Θεσσαλονίκη και η χαρά μας είναι τεράστια! Από σήμερα και στο Ράδιο Σίτυ σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε, να γελάσουμε, να χορέψουμε, να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε στην παλιά Ελλάδα μας! Για 2 εβδομάδες, στην πανέμορφη αυτή πόλη», έγραψε στην ανάρτησή της.