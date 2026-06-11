Γιάννης Δρακόπουλος: Το «Σόι σου» θα συνεχιστεί και του χρόνου με νέα επεισόδια

0

«Όλα αυτά τα πέντε χρόνια οι επαναλήψεις δείξανε ότι ο κόσμος αυτή τη δουλειά την ήθελε»

Για την επιστροφή στους τηλεοπτικούς δέκτες της δημοφιλούς σειράς «Το Σόι σου» μίλησε ο Γιάννης Δρακόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star». Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θερμή ανταπόκριση του κοινού όλα αυτά τα χρόνια.

Ο ηθοποιός υπενθύμισε ότι η σειρά ολοκλήρωσε έναν επιτυχημένο πενταετή κύκλο προβολής πριν ακολουθήσει μια μακρά παύση, η οποία όμως δεν επηρέασε την αγάπη των τηλεθεατών.

«Κάναμε πέντε χρόνια σερί το “Σόι” και υπήρξε μια διακοπή πέντε ετών, η οποία δεν ήταν μικρή. Από την άλλη βέβαια, όλα αυτά τα πέντε χρόνια οι επαναλήψεις δείξανε ότι ο κόσμος αυτή τη δουλειά την ήθελε», ανέφερε χαρακτηριστικά. ο Γιάννης Δρακόπουλος και σε ερώτηση που του έγινε αποκάλυψε:

«Θα συνεχίσουμε και του χρόνου απ’ όσο γνωρίζω».