Γιώργος Γιαννόπουλος: Ήταν αυτονόητο το μπούλινγκ, γιατί ήμουν ο αδερφός της ανάπηρης

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«Είχε σύνδρομο down, δεν είχε καμία αναπηρία, ένας άνθρωπος πολύ θετικός, έχει πει πράγματα που αυτά ακολούθησα στη ζωή μου»

Για τα «θέλω» και τα «πρέπει» στη ζωή μίλησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

«Ο κόσμος έχει μεγαλώσει με ένα “πρέπει”. Το καλό στην ιστορία τη δική μου ήταν ότι μεγάλωσα με τη συμβουλή του μπαμπά και της μαμάς μου “να έχεις την υγειά σου παιδί μου και να κάνεις αυτό που θέλεις”», είπε αρχικά ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος είπε στη συνέχεια: «Μεγάλωσα με αγάπη, αυτοί είχαν σαν μότο τους την αγάπη και να κάνουν τα παιδιά τους ό,τι θέλουν. Μπήκε από νωρίς στη ζωή μου το “πρέπει”, λόγω της αδερφής μου και εκεί υπήρχε μια δυσκολία.

Το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω για να το διευκρινήσω, γιατί τις προάλλες κάπως το είπα και παρεξηγήθηκαν τα παιδιά στο χώρο. Αυτονόητο ήταν το μπούλινγκ, γιατί ήμουν ο αδελφός της ανάπηρης. Η αδερφή μου είχε σύνδρομο down, δεν είχε καμία αναπηρία, ένας άνθρωπος πολύ θετικός, έχει πει πράγματα που αυτά ακολούθησα στη ζωή μου».