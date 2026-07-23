Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: Τα Μαύρα Μεσάνυχτα είναι η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει

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«Ήταν μια εξαιρετική μαύρη κωμωδία, απίστευτη»

Για την καλλιτεχνική του πορεία στον χώρο της τηλεόρασης μίλησε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1».

Αναφερόμενος στην επιστροφή του «Καφέ της Χαράς» το 2020, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως ένιωσε μεγάλη χαρά, καθώς περίμενε εδώ και χρόνια να ξανασυναντήσει τους ίδιους χαρακτήρες και τους παλιούς συνεργάτες του.

«Μεγάλη χαρά. Το συζητάγαμε πολλά χρόνια πριν. Ένιωσα μεγάλη χαρά γιατί, καταρχάς, θα ξαναέβρισκα έναν αγαπημένο χαρακτήρα, αγαπημένους ανθρώπους, θα ξαναδουλεύαμε ξανά μαζί. Όλοι είχαμε περιέργεια να δούμε πώς θα είναι αυτοί οι χαρακτήρες, τι έχουν σκεφτεί τώρα για μετά από 20 χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη συμμετοχή του στα «Μαύρα Μεσάνυχτα», τα οποία θεωρεί την κορυφαία τηλεοπτική δουλειά της καριέρας του.

«Με τον Κοκκινόπουλο είχαμε παρελθόν. Συνεργάτης αγαπημένος. Όταν ήρθε η σειρά “Μαύρα Μεσάνυχτα”, μου είπε “σε θέλω σ’ αυτόν τον ρόλο”. Δεν το παζαρέψαμε και νομίζω ότι είναι ίσως και η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει στην ελληνική τηλεόραση», ανέφερε.

Ο ίδιος εξήγησε και τους λόγους που το πιστεύει. «Θεωρώ καταπληκτικό το σενάριο. Στεκότανε άνετα και στο εξωτερικό. Είναι και πολύ καλύτερο από άλλα πράγματα που πήραν μεγαλύτερη φήμη μετά, ενώ αυτό ήταν κλάσης. Ήταν μια εξαιρετική μαύρη κωμωδία, απίστευτη», τόνισε.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αναφέρθηκε και στις συνεργασίες του με τη σύζυγό του, Μπέσσυ Μάλφα, ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ δεν επιδίωξαν να παίζουν μαζί.

«Δεν το επιδιώκαμε ποτέ, τύχαινε», είπε αρχικά, ενώ όταν ρωτήθηκε αν ήταν δύσκολο να υποδύεται τον σύζυγό της μόνο μπροστά στις κάμερες, απάντησε: «Καθόλου δύσκολο. Είναι μέσα στα πλαίσια του ρόλου. Δεν είσαι εκεί ο Γεράσιμος, δεν είναι η γυναίκα σου, είναι ένας ηθοποιός. Όπως θα έπρεπε και στο “Καφέ της Χαράς” να υποδυθώ ότι έχω αυτή τη σχέση που έχω με την Τζόυς, ενώ είμαστε απλοί φίλοι».