Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για Δανάη Μπάρκα: «Θα την συνοδεύσω μαζί με τον μπαμπά της στην εκκλησία»

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«Κουμπάρος δεν θα ‘μαι εγώ, όχι. Θα ‘ναι κουμπάροι οι πολύ κολλητοί της»

Για τον επερχόμενο γάμο της Δανάης Μπάρκα μίλησε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου κλήθηκε με αφορμή την καλοκαιρινή του περιοδεία με νέα παράσταση,.

«Διάφοροι με ρωτάνε και λέω πως είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή έναν έρωτα… από κει και πέρα, ο γάμος είναι κάτι που ‘χω πάντα στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον. Θα την συνοδεύσω και γω και ο μπαμπάς της στην εκκλησία, ίσως.

Σε μια τέτοια στιγμή θα συγκινηθείς με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια, που μεγαλώνεις ένα παιδί, έρχεται μια στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο που τον αγαπάει. Αυτό, αυτόματα, περνάει στην μνήμη σου και τρέχει όλη η ιστορία», είπε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και συνέχισε:

«Λίγο πριν, όταν είχα μάθει τη σχέση και είχα αρχίσει να την βλέπω και να τους συναναστρέφομαι κάπως, είχα καταλάβει ότι υπάρχει κάτι πολύ καυτό και δυνατό. Δηλαδή δεν μου έκανε εντύπωση η απόφαση του γάμου. Ναι, το ψιλοπερίμενα.

Κουμπάρος δεν θα ‘μαι εγώ, όχι. Θα ‘ναι κουμπάροι οι πολύ κολλητοί της».