Κωνσταντίνος Καζάκος: Δεν βλέπω τη μητέρα μου στο πρόσωπο της κόρης μου

«Έχω παίξει πολλές φορές με τον πατέρα μου και θα ήθελα να παίξω και με την κόρη μου»

Με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Με δύναμη από την Κηφισιά», όπου πρωταγωνιστούν η Τάνια Τρύπη και η Τζένη Καζάκου, μίλησε ο Κωνσταντίνος Καζάκος.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπω τη Τζένη στη σκηνή! Νιώθω πολύ ωραία, είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Αυτό, βέβαια, δεν μπορώ να το πω, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Καζάκος.

Ο Κωνσταντίνος Καζάκος ανέφερε επίσης: «Για μένα είναι καταπληκτική! Όχι, δεν βλέπω τη μητέρα μου στο πρόσωπο της κόρης μου, βλέπω το πρόσωπο της κόρης μου. Εγώ έχω παίξει πολλές φορές με τον πατέρα μου και θα ήθελα να παίξω και με την κόρη μου».

